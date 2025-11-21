三義慈濟中醫院新增耳鼻喉門診 居民就醫更便利

因耳鳴前來就診的古女士，感謝醫院讓社區民眾不必再為醫療奔波。（記者徐義雄翻攝）

記者徐義雄／台中報導

苗栗三義古女士說，因耳鳴要就醫，三義一直沒有耳鼻喉科診所，以前看診都得遠途跑到豐原或苗栗。三義慈濟中醫醫院新增耳鼻喉科門診，台中慈濟醫院耳鼻喉部李致宇醫師每周四上午駐診，同時提供聽力評估、口腔篩檢等服務。

三義的古女士因耳鳴前來就醫，上周來看中醫，看到耳鼻喉科開診公告便立刻預約。「三義一直沒有耳鼻喉科診所，以前看診都得遠途跑到豐原或苗栗。現在出門走路十分鐘就能到，真的省時又省力。」

鼻過敏就診的張女士表示，耳鼻喉科服務對地方居民很重要。「以前看診得跑到外地，現在騎車十多分鐘就能看診，還能順便做聽力評估，真的太方便了」

李致宇醫師指出，三義慈濟中醫醫院門診配備齊全，具備一般耳鼻喉科診察設備，設置內視鏡、顯微鏡、超音波等精密儀器，專業技術員協助操作，提供更進階的檢查與治療。

「若遇到需進一步醫療處置的個案，台中慈濟醫院團隊可無縫接軌，提供最即時、完整的後續照護。」

三義慈濟中醫醫院院長葉家舟說，醫院引進西醫科別，以世界衛生組織（WHO）推動的「長者健康整合式功能評估（ICOPE）」六大面向為核心，包括視力、聽力、活動力等項目。目前陸續設有復健科、眼科與耳鼻喉科，長輩在身體功能出現變化時能及時發現、及早介入。

三義地區人口以中高齡為主，來院鄉親八成年齡在45歲以上。中醫在醫療照顧具備的廣度外，引進西醫專科，增加醫療照顧的深度，符合地方居民的實際需要。