三義鄉誰入鍾東錦法眼？第二副縣長人選引爆地方瘋猜

苗栗縣長鍾東錦針對縣議員羅貴星質詢是否找好第二副縣長答詢，他心目中的理想人選之一來自三義鄉，但因還未徵求過對方的同意，所以還不便透露究竟是誰？（謝明俊攝）

苗栗縣議會總質詢，26日民進黨籍縣議員羅貴星針對地制法修法通過後，苗栗縣政府可增設第二副縣長一人以及副秘書長一人，質詢苗栗縣長鍾東錦第二副縣長人選是否已經找好？鍾東錦答詢表示，至今他對第二副縣長人選，只曾和老婆討論過，他心目的理想人選之一來自三義鄉，但因還未徵求過對方的同意，所以還不便透露究竟是誰？

據悉，地制法修定實施後，苗栗縣政府增設第二副縣長以及副秘書長各一人，加上縣府組織改造，增設長照處及數位研考處等2個處，將在115年3月1日起正式運作。縣府行政處為了新增第二副縣長、副秘書長，以及2個局處的辦公室，忙得不可開交。根據苗栗縣長鍾東錦在25日的縣務會議中裁示，由於縣府第一辦公大樓的空間已接近飽和，因此，第二副縣長及副秘書長辦公室將會安排在一辦三樓位置。另七樓原有運動室將移至縣府二辦地下一樓，所留空間將為數位研考處使用。

羅貴星總首先就針對地制法修正通過後，增設第二副縣長及副秘書長各一人，質詢苗栗縣長鍾東錦是否已有第二副縣長的口袋人選？

鍾東錦表示，他心裡是有人選，而且那個人應該是三義人。鍾東錦一答完立即引起同樣出身三義鄉的羅貴星驚呼「真的？還是假的？」鍾東錦馬上補充「但不是羅貴星」。羅貴星表示會提這個問題，最主要希望是不是有機會可以作跨黨派的徵詢，然後這樣能夠讓苗栗向前，從不管是從中央或是地方，然後能夠合成一氣，然後為縣長的這個願景持續地來推動。

鍾東錦答詢透露，應該是會跨黨派，但他其實不是為了黨派因素，他是考慮南北，第2是考慮閩客，當然，考慮有方方面面，黨派當然也很重要，當然他也希望這個人選也可以來幫忙，可是還沒有經過對方同意，所以他也不方便講太多。當然目前他心裡面是有兩三位人選，至今他只有跟老婆講過，還沒有跟別人講過。

根據鍾東錦所述條件，地方人士開始推測人選之一，是出身三義鄉的前民眾黨立委賴香伶，賴香伶老家在三義鄉西湖村，是標準的客家子弟，早年投身勞工運動，並曾擔任柯文哲任職台北市長時的勞動局長一職，目前擔任台灣民眾黨政策會執行長。

