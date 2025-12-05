三義鄉鯉魚社區里山奧運會 苗縣府打造農村永續新典範

苗栗縣三義鄉鯉魚社區第二屆「里山奧運會」將於今六日登場，以棒球為主題，把「運動 × 里山生態 × 地方文化」串連起來，希望讓更多人重新看見農村。

在苗栗縣政府及農業部農村發展及水土保持署臺中分署的輔導下，鯉魚社區長年深耕生態友善耕作，實踐里山倡議精神。透過農村夥伴的協力行動，返鄉青年打造的生態稻作環境逐步成形，昆蟲、蝴蝶、大冠鷲等指標性物種重新回流，並取得「友善石虎農作標章」，成為苗栗推動生物多樣性與農業共存的重要案例。

本屆活動以「田間甲子園」為策展概念，透過跨世代參與重新連結長輩與地方記憶，並復刻五十年前的田間野球風景——從畫石灰線、竹棒揮擊到親子組隊參賽，以沉浸式場景重現農村生活樣貌，帶動社區文化再生，深化地方品牌意象。這次活動並邀請台灣棒球指標人物謝長亨將親自出席開球，為「里山 × 運動」注入更高能見度與象徵意義。

此外，鯉魚社區也透過農村再生計畫持續深化與企業 ESG 的跨界合作，包括與裕隆企業推出聯名地酒禮盒等多項永續商品。呈現農產、生態與文化等多元成果，並以農村再生為引擎，推動苗栗打造具國際競爭力的里山治理品牌。

苗栗縣政府表示，鯉魚社區是國內少數同時兼具生態復育、農業轉型、社區共創與文化再生的里山示範場域，不僅屢獲國內肯定，更成功獲得國際里山倡議案例。苗栗正逐步將「農村再生」提升為「永續治理的創新平台」，不僅帶動地方產業，也促進社區參與、企業整合與國際能見度的提升，展現地方政府在永續治理上的領導能量。