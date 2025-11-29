三義鯉魚國小整建老舊校舍 啟用

苗栗縣政府推動老舊校舍整建優化校園續有進度，三義鄉鯉魚國小老舊校舍整建工程二十九日落成剪綵啟用，另有協和視聽教室也同步揭牌，地方各界一同歡慶雙喜臨門。副縣長邱俐俐與來賓歡喜見證新校舍誕生，感謝立委陳超明積極向中央補助、教育部及地方各界同心協力，提供孩子更完善安心的優質學習環境，深耕教育大業也邁向新里程碑。

鯉魚國小新校舍落成剪綵暨協和視聽教室揭牌典禮昨日上午十一時舉行，各界視為地方一大喜事，副縣長邱俐俐率同教育處長葉芯慧、交通工務處長古明弘、校長羅國基及家長會多人出席；另有立委陳超明國會辦公室執行秘書陳陳君豪、縣議員黎尚安、羅貴星及黃芳椿秘書，以及鄉長呂明忠、前鄉長徐文達、代表會主席林盈富及地方仕紳，一同剪綵、揭牌致賀。國小和幼兒園的祥獅獻瑞和繽紛律動舞蹈，增添不少歡樂和喜氣。

廣告 廣告

鯉魚國小整建校舍工程係由鄉民代表提議，經立委陳超明向教育部爭取由縣府交通工務處興建，案經教育部國教署核定列入「改善國民中小學校園環境計畫」，核定補助經費七千零三十六萬元，唯受全球物價與材料成本上揚影響，追加地方配合款三千零四十三萬餘元，使總經費達一億零七十九萬二千七百二十二元。新建校舍為地上三層建築，總樓地板面積約一四三一平方公尺，興建教室十二間，作為普通教室、行政辦公空間及專科教室使用；工程由蔡幸樺建築師事務所負責設計監造，海峰營造股份有限公司承攬施工，自一一三年四月二十一日開工至一一四年十月十日完工。

另外，協和慈善基金會董事長林光清亦捐贈一五0萬元協助打造「協和視聽教室」，教室配備先進影音及數位教學資源，在新校舍三樓為學生打造多元且科技化的學習空間，基金會執行長唐和慶昨天也聯袂出席盛會，並允諾持續在教育建設挹注更多資源。

副縣長邱俐俐表示，鯉魚國小新校舍剪綵啟用，不只是三義的一件大事，更是孩子們未來十年、二十年重要而踏實的起點。感謝立委陳超明爭取經費與教育部全力支持，也要感謝協和慈善基金會慷慨解囊捐助一五○萬元，打造「協和視聽教室」，使數位教學更充實且貼近現代需求。

邱俐俐說，新校舍將山城的地景、鯉魚鐵橋與隧道的記憶融入設計，並結合巴宰與客家文化，讓這座校舍不只有安全性，也保留地方獨特的文化語彙，相信孩子每天踏進校園，看到的是自己的家鄉，也看見文化的根脈，期盼鯉魚國小在全新的環境裡，讓知識生長、文化扎根，陪伴每個孩子自在綻放，如同家長會形容，發現孩子到鯉魚國小就讀後，彷彿在天堂可以開開心心學習。