三義鯉魚社區里山奧運會 今登場

苗栗縣三義鄉鯉魚社區第二屆「里山奧運會」將於今（六）日登場，以棒球為主題，把「運動 × 里山生態 × 地方文化」串連起來，希望讓更多人重新看見農村。

在苗栗縣政府及農業部農村發展及水土保持署臺中分署的輔導下，鯉魚社區長年深耕生態友善耕作，實踐里山倡議精神。透過農村夥伴的協力行動，返鄉青年打造的生態稻作環境逐步成形，昆蟲、蝴蝶、大冠鷲等指標性物種重新回流，並取得「友善石虎農作標章」，成為苗栗推動生物多樣性與農業共存的重要案例。

本屆活動以「田間甲子園」為策展概念，透過跨世代參與重新連結長輩與地方記憶，並復刻五十年前的田間野球風景───從畫石灰線、竹棒揮擊到親子組隊參賽，以沉浸式場景重現農村生活樣貌，帶動社區文化再生，深化地方品牌意象。這次活動並邀請台灣棒球指標人物謝長亨將親自出席開球，為「里山 × 運動」注入更高能見度與象徵意義。

此外，鯉魚社區也透過農村再生計畫持續深化與企業 ESG 的跨界合作，包括與裕隆企業推出聯名等多項永續商品。呈現農產、生態與文化等多元成果，並以農村再生為引擎，推動苗栗打造具國際競爭力的里山治理品牌。