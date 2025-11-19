三義、銅鑼鄉長屆滿 皆3人搶接班

現任三義鄉長呂明忠任滿後轉戰縣議員，鄉代會主席林盈富（中）在呂明忠力挺下，已宣布參選鄉長。（本報資料照片）

擔任縣府特聘專員的鄭淑如（前排右），丈夫是三義鄉當地聞人吳昌運（前排左三），近幾年代夫出征勤跑地方，有相當實力。（本報資料照片）

李瑞廷曾於民國107年當選第18屆銅鑼鄉長，但因案判決當選無效確定解職，經補選後由謝昌年勝選，111年謝昌年競選連任，李瑞廷再次挑戰失利，謝明年屆滿後，傳出李瑞廷將投入明年銅鑼鄉長選戰。（本報資料照片）

現任苗栗縣議員黃芳椿是銅鑼政壇老將，他從民國83年就當選過第12屆鄉長，後來再於91年至99年當選第14、15屆鄉長，並當選過2屆縣議員，明年有意轉戰鄉長。（本報資料照片）

銅鑼鄉現任鄉代會主席林九炲，早年在銅鑼鄉公所擔任公務人員，自建設課長退下後投入政界，當選多屆銅鑼鄉代，地方實力相當雄厚。（本報資料照片）

苗栗縣三義鄉及銅鑼鄉因擁有汽車工業及銅鑼科學園區，是苗栗縣重要工業科技鄉鎮，三義鄉更是苗栗縣兩慢城之一，觀光資源發達，現任鄉長呂明忠屆滿將轉戰議員，目前有鄉代會主席林盈富、前鄉長徐文達及縣府專員鄭淑如有意角逐。銅鑼鄉也因現任鄉長謝昌年屆滿，現任鄉代會主席林九炲及前鄉長李瑞廷、黃芳椿將投入選戰。

三義鄉成為慢城後全力發展觀光產業，包括木雕及鐵路舊山線等，加上裕隆汽車工業區，有大批外來人口，現任鄉長呂明忠任滿後轉戰縣議員，鄉代會主席林盈富在呂明忠力挺下，已宣布參選鄉長。隸屬劉派的前鄉長徐文達，本屆參選縣議員敗北後這次捲土重來。擔任縣府特聘專員的鄭淑如，丈夫是三義鄉當地聞人吳昌運，近幾年代夫出征勤跑地方，也有相當實力。

廣告 廣告

李瑞廷曾於民國107年當選第18屆銅鑼鄉長，但因案判決當選無效確定解職，經補選後由謝昌年勝選，111年謝昌年競選連任，李瑞廷再次挑戰失利。謝昌年明年屆滿後，目前傳出李瑞廷並未放棄，將繼續投入明年銅鑼鄉長選戰。

現任縣議員黃芳椿則是銅鑼政壇老將，他從83年就當選過第12屆鄉長，後來再於91年至99年當選第14、15屆鄉長，並當選過2屆縣議員，明年有意轉戰鄉長，雖然引起地方熱議，但也有支持者肯定黃芳椿數十年來為銅鑼地方貢獻。

現任鄉代會主席林九炲早年在銅鑼鄉公所擔任公務人員，自建設課長退下後投入政界，當選多屆銅鑼鄉代，地方實力也相當雄厚，三腳督鹿死誰手尚未可知。