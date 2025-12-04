三老毒友加總192歲！ 違停露餡還有1人是通緝犯

警方將3嫌移送。（圖／翻攝畫面）





新北市三重警方昨天（3日）晚間巡邏經過民生街時，赫然發現一部轎車違停路邊，正要上前盤查時，車內一名林姓男子卻突然下車逃逸，警方直覺可疑尾隨在後追趕，將林男攔下時，林男還拒捕與警方扭打，最終仍被警方逮捕更被查出毒品通緝身分，身上還藏有毒品，而警方後續返回車上時，發現車上另外2人也都持有毒品，隨即將3人通通逮捕帶回偵訊。

據了解，72歲林姓老翁、62歲陳姓男子以及58歲林姓男子是毒友關係，3人都是從年輕就開始吸毒，身上都揹了不少不良素行，昨天（3日）晚間6時許，由林翁駕車載著2毒友到三重民生街要找朋友，未料，卻因違停引起巡邏經過的警方注意。

警方逮捕企圖逃逸的林男。（圖／翻攝畫面）

坐在後座的林男自知因毒品案遭通緝，一見到警方上前就心虛下車逃逸，但跑沒多遠就被警方攔下，隨後更拒捕與警方扭打在一塊，造成警員左手背擦挫傷，但最終仍被警方逮捕，更被警方搜出2顆「喪屍毒品」依托咪酯煙彈。

警方後續返回違停車上進行盤查，發現林翁身上持有海洛因、1顆「喪屍毒品」依托咪酯煙彈，陳姓副駕駛身上也有2顆「喪屍毒品」依托咪酯煙彈，當場將3人通通逮捕。

警方詢後將林男依妨害公務、毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，毒品通緝部分解送宜蘭地檢署；林翁則依公共危險、毒品罪嫌移送法辦，陳男則是依毒品罪移送。

警方查扣多個煙彈。（圖／翻攝畫面）

