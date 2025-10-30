三聯單記載病死豬數量不符！ 中檢查台中案例養豬場「疑涉偽造文書」

即時中心／廖予瑄報導

台中梧棲爆非洲豬瘟出現破口，台中市政府的說法也一變再變，案情充滿疑雲，涉及本案的王姓獸醫佐今（29）早被傳喚到台中地檢署偵訊。稍早中檢說明，根據病例養豬場的疫調報告，該場運送病死豬到化製場所時填寫的三聯單，數量不符，疑涉偽造文書；並在今日分案偵查養豬場是否有違反「動物傳染病防治條例」或相關違法情事。中檢同時也指出，經過調查，王獸醫佐違反的相關事項為行政罰，「未涉刑事責任」。

中檢指出，為釐清豬瘟案情，已在今早傳訊證人王獸醫佐到案說明，查明是否違反「動物傳染病防治條例」等情事。

根據台中案例養豬場的疫調報告，中檢直指，該場在數日間運送病死豬到化製場所時，所填寫的化製三聯單「甲聯」，與「丙聯」所記載的病死豬數量不符，疑涉偽造文書情事。

由於對此案高度重視，中檢已在第一時間指派主任檢察官率重案支援中心檢察事務官，前往台中市政府環境保護局，並調取養豬場相關稽查紀錄，以瞭解該局對養豬場蒸煮廚餘作業之查核情形。

此外，中檢也在中市府的授權下，於今日另行分案偵辦，以迅速查明有無違反「動物傳染病防治條例」或相關違法情事。

對於王獸醫佐是否觸法，中檢經查後表示，《獸醫師法》相關違反事項，屬行政罰，因此王未涉刑事責任，「此部分宜由主管機關依權責處理。 」

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

