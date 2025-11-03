三聯單遭塗改、廚餘未蒸煮 台中梧棲養豬場父子遭收押禁見
針對台中梧棲非洲豬瘟確診案，台中地檢署今（4）日凌晨表示，負責養豬場的陳姓父子涉犯《刑法》業務登載不實文書等罪嫌，且有串證、滅證之虞，經檢方聲押後，台中地院已裁定羈押禁見獲准。
涉造假三聯單 豬場疫調疑點重重
檢方指出，案件起因於10月21日梧棲一處養豬場內死亡豬隻被驗出非洲豬瘟核酸陽性，經病毒分析確認為國內首例。疫調發現，該場廚餘蒸煮設備形同擺設，另有豬場使用相同來源廚餘但依法蒸煮後未感染，顯示處理程序疑有疏失。此外，死亡豬隻送化製的「三聯單」內容出現塗改跡象，甲、丙聯數據不符，引發偽造文件疑慮。
台中地檢署昨（3）日由5名檢察官帶隊，聯合同調查局、保七總隊及台中市刑大等單位，分別前往陳姓父子及台中市養豬協會兩名司機住所共4處搜索，並傳喚4人到案。經連夜偵訊後，檢方認定陳姓父子涉案重大，聲請羈押禁見；至於兩名司機則訊後請回。
檢方強調全力追查防疫漏洞
台中地檢署表示，非洲豬瘟威脅公共衛生及農牧安全，將持續與相關單位合作，依法徹查養豬場行為是否涉及偽造文書或隱匿疫情，儘速釐清真相、阻止疫情擴散，維護社會與產業安全。
更多鏡週刊報導
移工廚餘釀巨災／越南移工廚餘恐成禍根 揭台中非洲豬瘟疫調內幕
移工廚餘釀巨災1／無瓦斯加熱設備僅簡陋灶台 豬農上傳記錄恐造假戳破中市防疫網
移工廚餘釀巨災2／無牌獸醫佐「隔空問診」虛應查核 中市府行政怠惰防疫0作為肇禍
其他人也在看
查非洲豬瘟！豬農陳姓父子涉1罪收押禁見 廚餘蒸煮機壞掉卻傳「舊照」矇混
台中地檢署檢方持續釐清非洲豬瘟案，持搜索票搜索台中市梧棲區養豬場陳姓父子，以及臺中市養豬協會陳姓及蘇姓司機的住居所等共計4處執行搜索，並約談4人到案說明。偵訊後，認定案關養豬場陳姓父子共同涉犯《刑法》行使業務登載不實文書等罪之犯罪嫌疑重大，今（4）日凌晨向台中地院聲請羈押禁見獲准 。太報 ・ 51 分鐘前
F-16美未交機 我已匯48億美元
目前我國對美軍購中，交付延宕的「榜首」是總金額約二千四百億元的六十六架F-16C/D Block70戰鬥機。今年三月第一...聯合新聞網 ・ 1 小時前
大馬政府駁「救護車遲1小時」 謝侑芯閨蜜嗆黃明志：說謊垃圾
「創作鬼才」黃明志驚傳涉及台灣「護理師女神」謝侑芯命案！大馬警方證實，黃明志尿檢顯示對4種毒品呈陽性反應，他則發聲否認涉毒更反控「救護車遲到將近1小時。」不過，大馬衛生部昨（4日）駁斥強調並未延誤救援。對此，謝侑芯的閨蜜謝薇安也再向黃明志開嗆「說謊的垃圾！」自由時報 ・ 50 分鐘前
非洲豬瘟案！ 台中豬農父子涉業務登載不實遭羈押
台中市梧棲區近期傳出非洲豬瘟疫情，檢調昨（3）天約談養豬場陳姓父子及兩名養豬協會司機到案，訊後認定豬農父子涉嫌登載不實文書，今（4）天凌晨向法院聲請羈押禁見獲准，而其他兩名司機則已請回。台中市梧棲養豬台視新聞網 ・ 52 分鐘前
日本熊害頻傳！日網友曬「熊肉串燒」被讚爆
[NOWnews今日新聞]日本近期熊害大爆發，秋田縣今（3）日單日就至少有3例傷亡案件，4起熊目擊和捕獲事件，熊襲新聞讓不少民眾與遊客感到不安，對此，有日本網友在社群網路曬出「熊肉串燒」照片並稱讚口感...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
誤入歧途當「馬伕」接3少女四處坐檯！他領第一個月薪水…卻要賠8倍
嘉義市薛姓男子應徵某娛樂公司工作，該公司則容留、媒介、協助少女坐檯陪酒；薛男則擔任「馬伕」負責接送，3名未成年少女到各處坐檯；未料，才上工1個月第一次領到薪水就被逮，被法官依法判7個月有期徒刑，若易科罰金，以1天1000元計算需繳21萬元，另沒收、追徵3萬元不法所得，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
陳偉殷收到「傳說中那張卡」！MLB榮譽全台灣僅2人擁有
影片中，陳偉殷打開寄自美國的信封時，太太原本以為是他又偷偷在網路上購物，沒想到拆開後竟是MLB寄來的「傳說中的那張卡」。他表示，自己一開始還以為收到的是皮夾，打開一看才發現是金光閃閃的終身通行證，讓他驚喜萬分。這張通行證由大聯盟主席親簽，卡面以金色為主設計，...CTWANT ・ 1 小時前
盧市府防疫狂出包！民眾黨台中議員點出"基層困境"！
論壇中心/綜合報導台中爆發非洲豬瘟，中央派國軍前往案例場清消，原待消毒液乾後，將再度採檢，不料，台中市府在未告知下擅自清消非洲豬瘟案場，市府對此回應，動保處人員逕自進入案例場清消，將祭出嚴格處分，此說法仍啟人疑竇，疫情爆發多天，台中市府出包事蹟又再加一。民視 ・ 1 小時前
信義雙屍命案「創投CEO竟是買毒大戶」藥頭3人交保
台北市信義區一棟高級豪宅日前驚傳雙屍命案！身價高達9億的陳姓創投公司CEO與曾姓美甲師上個月25日被發現陳屍豪宅內，疑似因施用多種毒品過量喪命。檢警循線追查破解陳男的手機後發現，掌握涉嫌提供毒品的藥頭及送貨者並發動搜索、拘提3人；經檢察官複訊後，依違反《毒品危害防制條例》諭令藥頭的蘇姓女子、謝姓男子，以及負責送貨的鍾姓男子各以30萬元、20萬元和5萬元交保。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
盧秀燕不是運氣差 而是她的漏洞最大
施文儀／前疾病管制局副局長鏡報 ・ 1 小時前
川普關稅曾讓美車廠面臨產業災難 但如今利潤超預期 專家：做對3件事！
今年初，美國總統川普推出汽車關稅政策時，全球各大車廠曾如臨大敵，憂心這將是一場產業災難，但如今事態發展卻出乎意料。儘管關稅仍構成壓力，但車廠整體情況遠比預期樂觀，利潤甚至可能超越川普 1 月上任前的水準。 最初，當川普宣布對進口車及零件加徵 25% 關稅時，所有車廠都陷入恐慌。鉅亨網 ・ 1 小時前
獲利了結？台股ETF受益人周減2.6萬人 市值、主動式、科技最受寵
台股近期受AI題材激勵、科技股領漲下維持高檔震盪。截至10月底止，台股ETF受益人數周減逾2.6萬人，不過資金並未全面撤...聯合新聞網 ・ 1 小時前
女子求警送醫 卻被送到「精神病院」關8天7夜還被綁起來毆打
屏東一間民宿的柯姓女管家日前因為身體不舒服，走路到就近的墾丁派出所求助警察將她送醫，女子告知警方說自己有神經痛的病史，後來就昏倒了。救護車將她送到精神專科迦樂醫院，她被餵食鎮定藥物，還被院方人員綁住手腳並且毆打，被關了整整8天7夜。最後是民宿的老闆張先生報案柯女失蹤才找到她的下落，現在柯女驗傷，表示要對這天7夜受到的折磨提出告訴。鏡報 ・ 21 小時前
說謊成性？黃明志控「救護車遲到1小時」 馬國衛生部：26分鐘抵達
「護理系女神」謝侑芯日前赴馬來西亞工作，卻不幸傳出在飯店猝逝，死因疑點重重。警方指出，黃明志當時也在現場，雖他否認吸毒，但尿檢顯示對4毒品呈陽性反應。而日前他指控救護車遲到將近1小時，但馬國衛生部隨即駁斥此說法，強調救護車在26分鐘內就抵達現場施救。鏡週刊Mirror Media ・ 59 分鐘前
扯！女夜間開車大燈不亮收罰單 隔天警竟到府強拆車牌
即時中心／廖予瑄、黃彥翔報導警察到府扣牌惹民怨！台中一名張小姐痛訴，上（10）月30日晚間開車行經台中西區精誠路與公益路口時，轎車的右側大燈突然燒壞，因此遭警方攔查開單；沒想到隔日（10月31日），同一名員警卻直接到張小姐家中強拆車牌，理由竟是「昨天忘了拔牌，被上級責備，所以今天要補拔牌」，令她感到十分錯愕，雙方甚至爆發口角。對此，台中警一分局說明，該員警因不熟悉流程，才會在隔日拆車牌，但拆牌流程確實是依法處理，並表示「會懲處該名員警」。張小姐表示，10月30日晚間開車行經精誠路與公益路口時，轎車的右側大燈突然燒壞；警方見狀，也立即上前盤查，並指出，由於大燈壞掉跟方向燈壞掉不一樣，因此要依法開罰車主。張小姐說，自己當下全程配合員警盤查，也收下罰單，並且在隔日一早，赴修車廠將車燈修好；沒想到傍晚時，同一名員警竟然到她家中，稱依「道路交通管理處罰條例」第20條規定，昨天應要當場拔牌，但他卻「忘了」，因此被上級責備，「所以今天必須要補拔」，並拿出扳手拆下張小姐的車牌，令張非常錯愕，當場與該員警爆發口角，甚至發生搶奪車牌。「若認真依法要拔，怎麼會放我離開現場？若我隔天不在家，難道還要上門強制執行嗎？」，張小姐直言，自己全程配合、也立即修好車燈，整起事件並沒有危險行為或拒檢情況，「我的不明白，這樣的處理方式合理嗎？」，並質疑，若當時她不在家，警方又該怎麼執行？對此，警方今（3）日說明，「這確實是同仁的疏失」，並表示由於該員警對執行拆牌的流程不熟悉，開完單回到派出所後，遭上級責備，因此才會在隔日到張小姐家中執行拆牌；同時也強調，警方原則上會懲處該員，並且重新再教育。此外，民代服務處張助理也表示，警方拆牌的行為，並沒有違反「道交條例」第20條，但員警應在當下向民眾宣導法規流程，「要跟民眾溝通法條，而不是突然跑去住處拆牌，會讓人感到不舒服」，他強調，目前民意代表已介入處理，並派專人派送文件，協助張小姐盡快拿回車牌。原文出處：獨家／扯！女夜間開車大燈不亮收罰單 隔天警竟到府強拆車牌 更多民視新聞報導暴雨上國道1舉動罰6千！雙黃燈「這樣閃」守住荷包囂張! 20歲女子"排氣管改管.翹車牌" 遭警攔下開罰20歲女騎士囂張炸街 車上驚現「挑釁字眼」遭警開罰民視影音 ・ 11 小時前
道場活動疑為省錢沒聘義交 車流塞到山下警員爆氣
南投縣 / 綜合報導 周末假日，南投縣草屯鎮的虎山路發生大塞車的情況，警方到場發現，一整排的車流，幾乎都是要前往山上的道場，但是因為停車位不夠，車流就這麼一路回堵到山下，塞車加上噪音，影響不少民眾的生活，警方出來疏導，駕駛人還是堅持要排隊上山，不願配合，讓值勤的警員相當生氣，道場的交管人員解釋，因為辦理活動，沒有花錢聘請義交協助，才會造成交通大打結，之後如果再辦活動，會請義交來幫忙疏導，讓交通的衝擊，降到最低。 車輛大排長龍，交通嚴重回堵，警員趕快到場疏導車流，現場女警說：「不要再排了。」車流會回堵是因為，這一整排的車輛幾乎都是要右轉，女警屢勸不聽，乾脆站到馬路上人肉擋車，現場員警說：「往哪邊。」今(2)日中午，南投草屯虎山路大塞車，車流綿延將近1公里，原來是當地的道場要舉辦活動，沒有找義交疏導交通，上山與下山的車輛塞成一團，現場員警說：「叫你往前啊，還硬要停在這裡。」雙向車道各只有一線可以走，幾乎沒有會車的空間，交通大打結，當地民眾的生活，受到不小的影響，附近居民說：「我們會出入不方便，也會覺得很吵啊，因為畢竟這邊用路人，會覺得很塞，會有很多的喇叭聲。」前方路口綠燈了車輛還是一動也不動，記者沿著車流，好不容易來到這個道場，但停車位有限，入口放了顯眼的告示牌，提醒駕駛車位已滿，但很多車輛還是不斷開進去，怎麼會塞成這樣，道場負責交通管理的人員這麼解釋。道場交管負責人陳先生說：「當然我也有去提報，提報說，經理，今天有一個車禍，今天塞了一個多小時。」有民眾質疑，為什麼不花錢請義交在道場外圍路段，協助指揮疏導呢，道場交管負責人陳先生說：「義交變成人家要再出錢，再去請這個義交，所以我們不是，我們是屬於公益活動。」這些交管人員是道場的工作人員，不是義交不能在道路指揮，只能在道場的範圍內疏導車流，警方強調辦理大型活動如果沒有交通維持計畫，最高可以開罰2400元。南投縣警草屯分局草屯派出所所長鄒獻儀說：「辦理相關活動，如有使用道路部分，應依法申請路權，並派員指揮交通，如有明確違規，將依法開罰。」義交一個人，每小時要300元的勤務費用，道場辦活動，卻疑似沒有花這個錢，導致周邊交通癱瘓，因此道場承諾，之後辦活動會聘請義交來協助，讓交通的衝擊降到最低。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
疑似詐騙! 龍山寺旁"提供雙證件影本領1千元"
社會中心／黃恩琳 劉毓琦 台北報導竟然有人在光天化日之下"買賣個資"！事發在台北市龍山寺旁邊，有人PO文說，週日（2日）看到有人擺攤，說只要帶著雙證件過去，就可以取一千塊錢，就有民眾懷疑，是不是詐騙集團在騙取個資，趕緊報警。警方到場瞭解時，收取個資的男子宣稱，神明幫他的老闆賺了100萬，才來發公益金，說法避重就輕。龍山寺旁，人山人海，一堆人搶著排隊，走近一看，原來大家都是拿著雙證件的正反面影本，來這邊，說要領取1000元的現金！不少長輩被吸引，立刻跑來換錢，有人拍下這一幕PO上網，直呼"這麼明目張膽的買賣個資，這樣不行吧"，很多網友也相當關注，就擔心這是詐騙集團"騙個資"手法。換個資民眾比紹，有啊我老公有去用，我們還是排第一個第二個，他一來的時候是找我們。還有人說，就是我們想一想怪怪的，問警察他說，人家是上面進來，叫我們把東西都掛失。光天化日，傳有民眾在龍山寺附近買個資。（圖／民視新聞）當時去排隊的夫妻檔，也覺得怪怪的，趕緊掛失，不希望被有心人士利用。旁邊超商店員看到攤位正大光明擺攤，也通知警方協助。民視記者黃恩琳﹔「當時他們就在龍山寺旁邊擺攤，但是在光天化日之下買個資，有人覺得怪怪的，趕緊報警。警方到場，他們跟警方說，因為神明讓老闆賺錢，所以老闆想在這邊，回饋給有需要的人。光天化日，傳有民眾在龍山寺附近買個資。（圖／民視新聞）收取個資、發現金的男子，向警方宣稱，視因為他們的宮廟老闆，賺了100萬，覺得神明幫了很大的忙，才想發公益金給民眾，但說法怪異，明顯避重就輕。萬華警分局龍山所副所長楊越然表示，前往現場已經沒有在發錢，目前沒發現違法行為。律師李育昇表示，民眾把雙證件提供出去，很有可能會被犯罪集團做不法使用，民眾之後可能會成為詐騙或洗錢的共犯，甚至可能構成組織犯罪，由於民眾是自願把個資提供出去並且有收取對價，之後要以不知情，作為理由想要避免刑事責任，恐怕難度就會提高。政府即將普發每一位民眾萬元現金，卻先出現拿個資、換千元現金的事件，警方提醒民眾要當心，別因為貪小便宜，被詐騙集團利用。原文出處：提供雙證件影本領1千元 男子疑似騙取個資 更多民視新聞報導上百女性身心受創！離譜醫師一句「我喜歡開刀」 前婦產科醫遭控濫施子宮切除術睡夢中突聽「爆炸聲」！ 9歲男童平板充電竟讓項鍊起火灼傷人妻肉身趴車阻詐團遭拖行 夫亮玩具槍護家人裁定不罰民視影音 ・ 19 小時前
為了2萬元！ 惡男「饅頭」綁25歲女 剃髮逼喝毒
一名綽號「饅頭」的27歲張姓男子，販毒，指派25歲女子 去交易，卻懷疑她私吞2萬元，去年找來 女子 與 19歲林姓前女友，將她綁到汽車旅館囚禁3小時，亂剃頭髮，還逼喝毒咖啡，手段相當殘忍。 #販毒#綁25歲女子#2萬元#囚禁東森新聞影音 ・ 1 天前
台股強彈！勞動基金9月大賺2167億元 勞工平均分紅2.8萬元
勞動基金運用局今（3）日公布9月最新勞動基金績效，單月收益2,167億元，今年截至9月底，全年收益數達5,588億元，收益率8.14％，整體勞動基金規模為7兆4,399億元。其中新制勞退前9月賺3,620.4億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1292萬戶計算，平均每位勞工帳面賺約2.8萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 21 小時前
不滿母親聊天太吵 56歲兒失控持鐮刀狠砍58刀｜#鏡新聞
彰化鹿港30日晚間發生逆倫慘案悲劇56歲謝姓男子，不滿86歲母親跟朋友在家中聊天太大聲，持農用鐮刀咆哮趕人，接著竟朝母親揮砍了58刀，導致母親失血過多當場死亡，警方火速到場，依現行犯逮捕男子，後續裁定收押。當地里長表示男子是家中小兒子，早有多次家暴問題，情緒常失控，如今演變無法挽回的悲劇。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前