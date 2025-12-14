三聯（5493）搭上台積電3奈米放量、2奈米量產，以及CoWoS先進封裝需求強勁列車，供應台積電先進製程的研磨液，以先進封裝的特用化學品訂單塞爆，營運大爆發，相關業務訂單能見度到2026年一整年都無虞。

三聯主要深耕三大事業體，包括自動化監測、電子材料以及海外感測與裝置事業，用於先進製程的研磨液與先進封裝的特用化學品歸於電子材料事業，是最具成長性的業務。

三聯統計，今年前三季電子材料營收占比已逾九成，隨客戶先進製程與先進封裝業務持續暢旺，推升三聯營運穩健向上。三聯上周五股價漲4.6元、收89.9元。

三聯表示，電子材料主要服務本土客戶，前三大客戶貢獻約六至七成業績。

其中，研磨液產品占65%營收、顯影液占7.5%，目前訂單呈現滿載熱況，預期將一路熱到2026年都不是問題。

自動化監測本業方面，三聯指出，相關業務今年前三季平均毛利率達35%，屬於高毛利產品線。去年度因為接獲大型專案，致營收成長大，但毛利率相對較低；今年恢復穩健成長，已先後取得台鐵的強震儀設備50套更新案、阿里山林業鐵路的地震預警設備建置案，以及世界銀行的印尼國家地震預警系統標案。

三聯今年第3季毛利率12.57%，季增0.58個百分點，但年減1.85個百分點；稅後純益9,233.2萬元，走出第2季匯損干擾，較第2季稅後純益27.6萬元大增334倍，也比年同期勁揚529%，每股純益2.11元，獲利攀上近五季單季新高。

展望未來，三聯強調，將以「專注本業、前瞻投資、滾動經營、持續轉型」為基本方針，加速研發升級、強化產銷布局，拓展事業版圖，力求穩健成長，並以人類安全環境為使命，成為舒適與安全的提供者而持續努力。

