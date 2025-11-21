「三腳督」或「一對一」？ 蘇巧慧：我的面試官是400萬新北市民

即時中心／顏一軒、陳治甬報導

民眾黨主席黃國昌近日表示，若他有機會代表在野聯盟競選新北市長，一定全力以赴、使命必達，反之若不是由他出戰，他也會跳到第一線用最大的力量輔選。針對未來準備進行「一對一對決」或「三腳督」的應戰策略，民進黨新北市長擬參選人、立委蘇巧慧今（21）日重申，她的面試官就是400萬的新北市民。





蘇巧慧受訪時指出，要成為一個合格的候選人，當然要對各種狀況可以進行預判、沙推與應對，但若被問及準備上擂台是什麼樣的心情，她可以很明白的告訴大家，從決定要參與這場挑戰開始，她就是做好一對一的準備，也願意用自己的成績、願景來向新北市民報告，她的面試官就是400萬的新北市民。

記者追問，「鄭黃會」後，是否影響「三腳督」或一對一的選戰？對此，蘇巧慧強調，迄今她都是照著自己的節奏在前進，目前的目標就是走進新北各區，讓更多人認識她，未來不管遇到什麼樣的對手，都是以一對一的心情繼續前進，爭取更多認同。

目前新北市長的熱門人選，除了民進黨已拍板的蘇巧慧外，另也包含國民黨籍的台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然、藍委洪孟楷，白營部分則是黃國昌。

李四川、劉和然、洪孟楷與黃國昌（左至右）為藍白陣營新北市長熱門人選。（圖／民視新聞資料照）





