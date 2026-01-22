三航廈北登機廊廳啟用 國發會：去年公建達成率超標

（中央社記者潘姿羽台北22日電）國發會今天舉行委員會議，會中提報114年公共建設計畫執行情形，執行成果亮眼，不只114年公共建設執行金額創新高，且經費達成率達95.68%，超越原先設定的95%目標，許多重大公共建設已經完成或啟用，桃園國際機場第三航廈北登機廊廳便是一例。

國發會今天召開委員會議，會中提報「114年度整體公共建設計畫執行情形」，並審議通過行政院交議、農業部提報的「氣候變遷下大規模崩塌及不安定土砂防減災計畫第三期（116至121年）」草案，全案將依決議陳報行政院核定。

國發會指出，114年公共建設經費約新台幣8137億元，規模已經是近18年新高，在各部會合作下，全年執行金額達7786億元，寫下新高紀錄，經費達成率達95.68%，也超越原訂目標95%。

國發會主委葉俊顯表示，去年底已完成或啟用多項重大公共建設，擴充交通建設方面，如國道1號五股交流道增設北出匝道及中豐交流道主線與匝道通車，紓解都會區交通瓶頸；桃園國際機場第三航廈北登機廊廳啟用，提升航空運輸服務量能。

促進產業發展方面，桃園北區及台中水湳再生水廠陸續完工，另外，台南山上淨水場供水系統供水後，可引入南化清水每日5萬噸，透過新建管線供水每日10萬噸至南科台南園區，以及曾文南化聯通管通水後，也可調度水量每月達80萬公噸，穩定支援產業及民生用水需求。

此外，興達電廠1號機及大潭電廠7號機接受調度，有助於強化南北區域供電穩定；高雄仁武產業園區整體基礎設施完工後，約可釋出48.37公頃產業用地，引進137家廠商進駐，創造約413億元產值及新增6300個就業機會。

展望未來，115年有多項重大建設預計通車、完工、商轉、啟用等，如台北捷運信義線向東延伸段、新北捷運三鶯線、淡江大橋、桃園大潭電廠7號機、台南將軍漁港水產加工及物流中心、金門水頭港大型旅客服務中心等。

葉俊顯表示，115年度公共建設經費規模初估與去年相當，各部會應及早規劃年度重要里程碑，將經費提前配置執行，也請主管機關適時對外說明建設成果，提升政策可見度與民眾感受，發揮公共建設穩定經濟成長、促進區域均衡發展的關鍵角色。

國發會今天同時審議通過農業部第三期大規模崩塌及不安定土砂防減災計畫。國發會指出，台灣受極端氣候影響，強降雨事件頻率與強度日漸增加，導致山區大規模崩塌與不安定土砂災害風險顯著提升；自106年起，政府已推動2期防減災計畫，建立初步調查技術與預警機制，並滾動納入不安定土砂管理。

這項計畫進入第三期，執行期程為116至121年，總經費需求約72億元，執行策略由前期的「廣泛覆蓋」轉向「精準防災」，透過警戒塊體細緻化，精確鎖定大規模崩塌潛勢區內最具威脅的滑動區域，確保防災資源優先投入於最迫切的關鍵區域，落實「精準防災」。（編輯：林淑媛）1150122