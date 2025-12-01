三航廈北登機廊廳試營運 獲好評

桃園機場第三航廈北登機廊廳採挑高設計，寬敞舒適且視野開闊，讓旅客留下深刻印象。（記者傅希堯攝）

記者傅希堯∕台北報導

桃園機場第三航廈北登機廊廳訂二十五日啟用，一日先辦理試營運，中華航空、長榮航空及星宇航空各飛一班客機，計九六八名旅客率先由第三航廈北廊廳登機出發，旅客們對北廊廳挑高且寬敞的候機空間及開闊的視野都表示留下深刻印象。

機場公司董事長楊偉甫表示，為確保北登機廊廳試營運順利，機場公司自十月起與航空公司、地勤業者、設備維護商及清潔、保全等單位多次召集會議並進行演練，讓團隊完整熟悉作業流程；十一月二十八日並成立北登機廊廳試營運準備暨應變小組，試營運期間，航班會越來越多，機場公司必須做壓力測試並滾動式檢討，在正式啟用前做最好的準備。

旅客徐先生指出，北登機廊廳視野遼闊、明亮，比較先進，他特別從第一航廈走過來看，覺得很滿意很棒，但因進出都要透過第二航廈，與登機門距離還是有點遠。

機場公司也準備印有「Taoyuan Airport」字樣及北登機廊廳的外觀設計之限量特製版乖乖送給搭機旅客，乘客李先生表示，會將限量的乖乖保留帶回家給孫子吃，北登機廊廳很現代化可讓世界看到台灣的進步。

桃園機場第三航廈北登機廊廳一日試營運，華航、長榮、星宇各有一架客機由起出發。（機場公司提供）

機場公司表示，北登機廊廳有許多嶄新設計，包括開放式候機區擁有大面積玻璃帷幕及室外遮陽板；旅客動線上的色彩漸變元素，從報到大廳主色黃色、電梯主色橘色，到空橋主色橘紅色，強化辨識、導引旅客行進方向；雙向電走道減少旅客步行時間，沿途還可欣賞牆面的公共藝術作品。