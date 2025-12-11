三船員首次獲比利時船員認證 可上歐盟船服務

獲比利時核發船副適任證書的女性船員邱莉榕。（航港局提供）

記者傅希堯／台北報導

航港局十一日指出，由台灣海洋大學推薦申請的邱莉榕、李翊維及阮皇宗等三位學員，是台灣地區首批取得比利時船員適任證書的船員，代表台灣培訓品質獲歐盟成員國認可，可受聘於歐盟各國航商之船舶服務。

航港局指出，邱莉榕原服務於台達船隊，主要從事液化天然氣運輸作業，後續轉至跨國性全球能源公司船舶服務、固定跑歐洲航線，因此提出比利時適任證書申請。

獲比利時核發船副適任證書的女性船員李翊維。（航港局提供）

李翊維原先在一艘荷蘭商駐點在台灣的風電船工作，為了轉至另一艘馬來西亞風電船工作，因對方要求須具有歐洲國家之船員適任證書，本次透過台灣海洋大學，亦順利取得比利時船副適任證書。

獲比利時核發船副適任證書的男性船員阮皇宗。（航港局提供）

阮皇宗目前服務於長榮海運，是由公司推派其作為代表申請認證，長榮表示，申請比利時適任證書正是因船員持有白名單國家的證書更有利於在外輪工作。

航港局表示，將持續鼓勵更多優秀船員申請比利時適任證書，與國際標準接軌，提升台灣船員在全球航運市場的能見度與競爭力，並歡迎有興趣的船員，可向台灣海洋大學海事發展與訓練中心或高雄科技大學海事人員訓練處洽詢。