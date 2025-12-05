「三色漸層」超夢幻！杉林溪水杉轉色金黃

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投杉林溪近期受連番東北季風影響，園區栽種成林的水杉已明顯轉黃，不僅轉色過渡期展現夢幻「三色漸層」美景，白天在陽光照射下，更是金黃耀眼，另外園區還有轉黃的銀杏，以及即將進入尾聲的楓紅，民眾可把握觀賞機會。

杉林溪園區表示，以往園內栽種的水杉，大約在11月開始轉黃，但今年直到11月下旬，山區氣溫才明顯下降，以致今年水杉轉色較晚，預估觀賞期可從11月底至12月底。

水杉轉色與一般常見的落羽松不同，會先從綠轉黃，再逐漸轉褐，落羽松則是由綠轉褐，因此水杉在轉色過渡期，不僅展現綠黃褐漸層之美，在整體轉為金黃色的階段，景象更是盛大。

廣告 廣告

園區說，目前除了水杉之外，園內還有轉黃的銀杏，以及陸續掉落的楓紅，民眾可把握機會欣賞金黃水杉與紅葉「楓」情，感受園區秋冬美景。

【看原文連結】

更多自由時報報導

大逆轉!台灣鯛檢出動物用藥 高市衛生局道歉、坦承誤判

再冷1天！週日白天高溫飆27度 下週一再轉溼涼

行政怠惰！國中積欠23教師代理導師費長達一年 中市教育局：將嚴懲

你哪位？越南選美冒出「中國台灣」選手 台灣小姐：根本沒派人參加

