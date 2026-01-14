三色豆奶茶爆紅！大票人推「一定要請朋友喝」 口感曝光

三色豆由紅蘿蔔、青豆仁和玉米組成，經常出現於便當、自助餐、學校營養午餐當中，不少台灣人相當不能接受。但近日有早餐店異想天開，推出三色豆奶茶，甫一上市就引發熱議，許多網友紛紛表示，「一定要請朋友喝」。甚至有網友特地去買來喝，並分享口感。

近日中和有早餐店老闆在Threads發文表示，稱自家推出新產品「三色豆奶茶」並強調，認真上市，不能挑顏色，「你可以不喝，但你一定絕對要請你朋友喝」。從他分享的製作過程中，可以看到三色豆加得非常足，老闆也親自喝了自家的飲料，從頭到尾愁眉苦臉，感想是「……（無話可說）」。

廣告 廣告

飲料曝光後吸引大量網友熱議，紛紛留言表示「我確定這不是一個有社會共識的吃法」、「我不一定會喝，但我一定請我朋友喝」、「人家可是很大方，給足料，你看哪家珍奶像這家給那麼多料」、「本來以為裡面是粉圓、芋圓，沒想到是來真的」、「竟然玩真的！」、「這種感覺天天吃會瘦」、「只能說，店家真的好有創意」、「一杯這麼多三色豆，買它的人是餓了吧」、「青豆咬開感覺很舒爽」、「我真的生理性無法接受」。

至於實際喝起來口感如何，有網友到現場嘗試，他表示嘴巴裡三色豆味道不重，但自己下次會選擇還是喝一般奶茶就好，並且呼籲大家快去試試。

更多中時新聞網報導

JENNIE榮登金唱片大贏家

年底拚無菸城 北市推戶外定點吸菸

調鐘點費教師無感 專家3建議