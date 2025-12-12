三色跑道藏巧思 新莊田徑場全面升級、再造運動新體驗

cnews124251212a03

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

新北市新莊體育園區田徑場跑道與足球場歷經多年使用，因高頻率承載訓練與賽事而逐漸老化，新北市爭取運動部補助4,100萬元，加上市府投入經費，總工程金額達8,668萬元，全面進行整修。這次改裝不只是更新設備，更以「安全、無障礙、友善所有年齡層」為核心理念，打造更舒適安心的運動環境。

新北市體育局表示，新莊田徑場全年開放，深受市民喜愛，長期承載大量跑者足跡，鋪面因而出現磨損、不規則隆起與外側水溝落差達五公分的情形。本次整修以「安全」與「舒適」為核心，全面更新鋪面並依照田徑協會標準重新劃線，打造煥然一新的三色分道跑道。顏色分區巧妙結合機能與美感，淺灰色為快速道、淺藍色為慢速道、深藍色為緩速道，讓跑者能依自身速度自然分流，視覺延展效果也使場地更明亮寬敞，踏上跑道即可感受細緻而柔韌的質感。

足球場部分持續申請FIFA國際認證，人工草全面更新，新設圍網與照明系統讓整體品質大幅提升。全新的草皮觸地回彈佳、穩定度高，更符合正式比賽需求，不論專業隊伍訓練或學校選手培育皆能在更安全的條件下進行。園區戶外舞台與周邊設施同時檢修，使整體空間更加完整，從運動到活動展演都能有舒適體驗。

體育局補充，田徑場周邊環場步道也將同時升級，將原本因長年使用而鬆動的石磚鋪面改為平整的AC地坪，使行走動線更穩固順暢，年長者、幼兒車與輪椅族皆能安全通行，整體空間在質地與友善程度上都大幅提升。園區煥新後的使用品質更完善，也期盼民眾共同維護場地環境，跑步時依配速選擇合適跑道，觀賽與休息則請移至兩側看台，避免停留或倚靠於圍網旁，且勿吊掛物品於圍網上，讓每位使用者都能享有安全與舒適的運動體驗。

為降低整修對民眾的影響，整修工程採分區施工方式，完工區域隨即開放。目前進行的「新莊田徑場環場步道整修第二階段」範圍包含幼兒園中間通道、右側籃球場與戶外舞台，工期自114年12月15日至115年2月27日，其間部分出入口將暫時封閉，請市民依照現場指示動線通行。同時，「新莊林蔭大道及周邊設施整修」正進行中，範圍為林蔭大道南段，至115年3月16日完工；另「1號入口通道地坪整修」預計於114年12月底完成。

新北市表示，新莊田徑場與足球場承載許多運動員的成長，也陪伴市民日常鍛鍊。隨著整修逐步完成，園區將以更舒適的動線、更安全的場地與更貼心的細節重新迎接大家。歡迎市民前來感受煥然一新的運動場域，讓新莊成為城市裡最具魅力的戶外運動地點之一。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

