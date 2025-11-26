三芝國小設備老化堪憂 陳偉杰爭取百萬進行全面整修

248251126a09

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市三芝國小活動中心因地處多雨潮濕的北海岸，長年下來導致內部設備如投影機、燈具、布幕等嚴重老化，甚至面臨掉落風險，急需徹底改善。新北市議員陳偉杰接獲校方陳情後，立即與許文勇校長及行政團隊會勘，並成功爭取100多萬經費挹注。在教育局的大力支持下，這項攸關師生安全的改造工程已順利完工。

陳偉杰表示，本次整修重點在於根除活動中心的安全隱患。針對鬆脫的兩側投影機支架及電動投影幕，工程進行了全面更新；同時也檢修燈光電動升降系統與更新燈具。此外，針對老舊破損、接縫處已然裂開的舞台大幕及兩側布幕，亦進行全面換新，大幅提升了設備的穩定性。

陳偉杰進一步說明，活動中心兩側壁毯因濕氣嚴重，大面積剝落並出現發霉現象，不僅有整片掉落的風險，更影響整體觀感。因此，他要求全面拆除壁毯並重新粉刷，徹底改善環境衛生。所有這些改造，目的就是提供學生更安全、更優質的活動空間與體驗。

陳偉杰強調，孩子的學習環境與安全不容妥協。他承諾未來將持續積極協助校園基礎設施的維護與更新，致力為下一代推動一個更完善、更安心的成長環境，確保每位師生都能在舒適的空間中健康學習。

