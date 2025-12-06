三芝拖板車失控自撞路燈橫躺路中 駕駛送醫傷重不治身亡

記者莊淇鈞／新北報導

車禍現場情形。（圖／翻攝畫面）

新北市淡水區淡金路2段215號前，今天（6日）上午8時許，1輛滿載鋼筋大型拖板車不明原因失控，先自撞路旁的燈桿後，又衝向對向車道撞了1輛汽車，拖板車司機當場受困車內，消防隊獲報到場展開救援，拖板車駕駛37歲的黃男救出時已沒了生命徵象，由救護車送往淡水馬偕醫院搶救後，因為傷重急救無效身亡，而駕駛黃男疑似心血管疾病發作造成失控，但車禍發生的詳細原因及肇責還待警方後續調查釐清。

駕駛黃男救出後送醫仍因傷重不治。（圖／翻攝畫面）

據了解事故發生於上午8時10分許，當時黃男開著滿載鋼筋的拖板車行駛在淡金路二段（往三芝方向）上，不明原因失控先撞上路燈及安全島，再衝向對向車道，現場車體受損嚴重，黃男當場受困車內，消防隊獲報到場將受困的黃男救出，因黃男救出時已沒了生命徵象，由救護車送往淡水馬偕醫院急救，但黃男因傷重，醫院搶救無效仍不治身亡。

廣告 廣告

這場事故造成往台北方向兩個車道一度封閉，警方並通知大型拖吊車出動排除事故車輛，同時依程序進行交通事故測繪及蒐證作業。淡水清潔隊也獲報到場清理散落路面之車體碎片，這起死亡車禍肇事原因仍待後續鑑定與調查，初步了解黃男曾有心血管疾病。警方呼籲駕駛行經彎道或速限路段務必注意車速與車距，確保行車安全。

三立新聞網提醒您：

不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

更多三立新聞網報導

蘆洲消防栓遭汽車撞斷水狂噴5公尺高 駕駛棄車逃無蹤

新北警頒婦幼安全創作獎 喚起你我守護意識

板橋國中創校60週年校慶 運動場＆藝文舞台活動都精彩

大貨車猛撞變換車道機車 女騎士遭輾斃瞬間畫面曝光

