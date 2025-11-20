三芝核安演練登場！模擬地震引發核災、4里居民實地應變

三芝區公所舉辦核一廠範圍4里防災社區民眾防護演練。（三芝區公所提供／吳嘉億新北傳真）

新北市三芝區公所今（20）日下午於茂長里芝柏山莊附近廣場，舉辦核子事故區域4個里內防災社區民眾防護演練，由公所、警消單位、核能安全委員會、衛生所與核一廠等單位共同參與，透過實地操作提升居民對核安應變的了解與信心，強化轄區內民眾面對核子事故的防護應變能力。

三芝區公所區長賴小萍表示，三芝區內茂長里、圓山里、新庄里及橫山里等4里位於核一廠緊急應變計畫區8公里範圍內，為強化里民對於核子事故安全的防護意識，每年均透過防災社區編組演練讓里民熟悉核子事故可能面臨的狀況，強化社區巡視、警消協作、醫療支援與疏散運輸等跨單位合作能量。

三芝區公所指出，演練先進行核安宣導及說明演練流程，採取「地震引發核子事故」的情境，模擬事故發生後的應變程序，包括發布核子事故警報、啟動里應變中心、里長廣播提醒民眾進行室內掩蔽，以及警消車輛巡迴廣播，以多元方式向里民傳遞警示資訊；同步防災社區編組也投入，包括深入巷弄以機車廣播提醒民眾、家戶巡視預警、協助弱勢民眾取得防災物資等，展現社區自助互助的力量。

