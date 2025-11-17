三芝樂全街 擬分段分期修路面

新北市三芝區樂全街人行空間長期破損、樹穴占道、側溝高低落差嚴重，居民行走猶如「在車陣邊緣冒險」。民進黨議員鄭宇恩指出，原本由公所提報的改善計畫已在今年初通過中央初審，卻因立法院刪凍預算與《財劃法》修法影響，使補助名額大縮水而遲未獲核定。新北市養工處表示，若中央最終不補助，將協助區公所以「分段分期」方式先辦理側溝與路面改善。

據了解，樂全街兩側老舊鐵皮廠房林立，路肩破碎、植栽蔓生、側溝蓋板凹凸不平，雨天泥水四濺，居民步行必須與車輛併行，安全風險極高。鄭宇恩指出，樂全街銜接台2線的候車亭、人行道皆屬早期建設，寬度不足、照明不佳，是居民反映最強烈的危險熱點。

鄭宇恩說，三芝區公所去年底提報「永續提升人行安全計畫」，今年初傳出通過公路局初審的好消息，當地里長與居民都相當期待，卻因中央補助名額縮減而遲未動工。「立委刪預算、修法很爽快，但真正需要改善的人行環境卻被擱置，地方建設到底該找誰幫忙？」

鄭宇恩與相關單位會勘後強調，樂全街路面破損嚴重、樹穴占道、側溝凹陷等問題已影響基本通行安全，既然完整人行道短期難以施作，市府至少應優先協助側溝整平、改善路面高低差，並於明年度完成AC刨鋪工程。

養工處說明，樂全街因非都市計畫道路，目前由三芝區公所負責維護。公所於民國113年12月向交通部申請補助，但截至114年11月尚未獲中央核定。養工處強調，若最終仍未取得補助，公所將採「分段分期」方式優先進行路面與側溝改善，市府也會視預算狀況提供必要協助。