三芝男毒駕恍神逆撞2機車！ 害騎士噴飛墜山坡釀3傷

警方到場釐清車禍原因。（圖／翻攝畫面）





新北市一名劉姓男子昨天（8日）深夜駕車行經三芝區市道101號北海福座路段時，自稱一時恍神，跨越雙黃線撞上對向2部機車，造成2車3人當場噴飛，其中1人更墜落山坡，消防人員獲報迅速到場救援，發現3人分別為全身多處擦挫傷、骨折等傷勢，送醫後並無生命危險；而警方對肇事的劉男進行毒品唾液快篩檢測，呈「喪屍毒品」依托咪酯、甲基安非他命陽性反應，依法當場製單、扣車，採集尿液送驗，全案將朝毒駕公共危險罪嫌偵辦。

據了解，這起車禍發生在昨天（7日）深夜11時許，45歲劉姓男子駕車沿著三芝區市道101號北新路往三芝方向行駛，行經靠近北海福座附近的路段時，卻突然恍神跨越雙黃線撞上對向的2部機車，直到撞上對向的電桿與護欄這才停下，而強大撞擊力導致2部機車共3人當場噴飛，其中1人更墜落一旁山坡。

廣告 廣告

劉男毒駕上路撞上對向2車3人（圖／翻攝畫面）

新北市消防局獲報到場救援，發現20歲葉姓女騎士全身擦挫傷、墜落山坡的20歲郭姓騎士同樣全身擦挫傷，最嚴重的則為20歲魏姓乘客腿部有骨折傷勢，後續均由醫護人員送往淡水馬偕醫院救治，所幸並無生命危險。

而轄區淡水分局警方獲報到場時，發現劉男酒測值為0，車上並無任何違禁品而他自稱恍神才會肇事，後續經他同意，對他施以毒品唾液快篩檢測，發現呈「喪屍毒品」依托咪酯、甲基安非他命陽性反應，當場依法製單、扣車，採集尿液送驗全案警詢後依公共危險罪嫌函送士林地檢署偵辦。

警方到場釐清車禍原因。（圖／翻攝畫面）

更多東森新聞報導

板橋府中商圈氣爆！ 土木技師到場初步勘查出爐

板橋暗夜氣爆6人傷！侯友宜現場視察：鄰損依法求償

府中商圈定食8氣爆瞬間曝！招牌玻璃噴飛 馬路滿目瘡痍

