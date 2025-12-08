三芝男毒駕恍神逆撞2機車！ 害騎士噴飛墜山坡釀3傷
新北市一名劉姓男子昨天（8日）深夜駕車行經三芝區市道101號北海福座路段時，自稱一時恍神，跨越雙黃線撞上對向2部機車，造成2車3人當場噴飛，其中1人更墜落山坡，消防人員獲報迅速到場救援，發現3人分別為全身多處擦挫傷、骨折等傷勢，送醫後並無生命危險；而警方對肇事的劉男進行毒品唾液快篩檢測，呈「喪屍毒品」依托咪酯、甲基安非他命陽性反應，依法當場製單、扣車，採集尿液送驗，全案將朝毒駕公共危險罪嫌偵辦。
據了解，這起車禍發生在昨天（7日）深夜11時許，45歲劉姓男子駕車沿著三芝區市道101號北新路往三芝方向行駛，行經靠近北海福座附近的路段時，卻突然恍神跨越雙黃線撞上對向的2部機車，直到撞上對向的電桿與護欄這才停下，而強大撞擊力導致2部機車共3人當場噴飛，其中1人更墜落一旁山坡。
新北市消防局獲報到場救援，發現20歲葉姓女騎士全身擦挫傷、墜落山坡的20歲郭姓騎士同樣全身擦挫傷，最嚴重的則為20歲魏姓乘客腿部有骨折傷勢，後續均由醫護人員送往淡水馬偕醫院救治，所幸並無生命危險。
而轄區淡水分局警方獲報到場時，發現劉男酒測值為0，車上並無任何違禁品而他自稱恍神才會肇事，後續經他同意，對他施以毒品唾液快篩檢測，發現呈「喪屍毒品」依托咪酯、甲基安非他命陽性反應，當場依法製單、扣車，採集尿液送驗全案警詢後依公共危險罪嫌函送士林地檢署偵辦。
更多東森新聞報導
板橋府中商圈氣爆！ 土木技師到場初步勘查出爐
板橋暗夜氣爆6人傷！侯友宜現場視察：鄰損依法求償
府中商圈定食8氣爆瞬間曝！招牌玻璃噴飛 馬路滿目瘡痍
其他人也在看
家境清寒男大生半工半讀遇詐騙 背沉重債務走上絕路
民視新聞／綜合報導彰化縣1名家境清寒，20歲劉姓男大生，努力考上台北某知名大學，半工半讀辛苦攢錢，卻被詐騙集團騙走所有積蓄，為了不拖累家人向銀行借貸，背負沉重債務，日前回彰化老家，被家屬發現倒臥浴室，送醫不治。除了社會處派員前往關懷，也有行善團結合民間力量，募款捐贈十萬，協助家屬處理喪葬費用。十方功德行善團創辦人陳永聰：「這是十萬塊，大家的力量來幫忙你喪葬費，我知道他（兒子）離開你很辛苦，你很捨不得心很痛。」善心人士帶著十萬元現金，轉交給死者劉姓男大生的媽媽，因為男大生家中清寒，被詐騙集團騙光錢，家屬無力負擔喪葬費用，這筆錢無疑是雪中送炭，解決燃眉之急。彰化一名20歲劉姓男大生，家境清寒，為了出人頭地，努力考上台北某知名大學，他辛辛苦苦半工半讀賺學費，卻被詐騙集團騙走積蓄，向銀行借貸背負龐大債務，日前回到彰化老家悶悶不樂，卻始終不告訴母親究竟被騙多少錢，被發現倒在浴室，送醫不治。死者劉姓男大生疑似因被詐騙背負債務壓力，被發現倒臥浴室，遺體送往彰化市立殯儀館。（圖／民視新聞）彰化縣社會處副處長涂敏群：「在接獲相關通報後，即指派社工前往關懷，並提供慰問金，也連結相關的社會資源，給予喪葬費用的補助。」彰化分局大竹派出所長黃信勳：「其死亡原因及有無遭受不法，目前已報請檢察官指揮中，釐清案情並積極偵辦。」彰化警方已介入調查是否有不法情事（圖／民視新聞）警方介入偵辦，追查詐騙集團，社會資源也動起來，幫助家屬度過難關。《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。※ 安心專線：1925（依舊愛我）※ 張老師專線：1980※ 生命線專線：1995※ 反霸凌專線：0800-200-885原文出處：家境清寒男大生遇詐背沉重債務 走上絕路！警方、民團全動起來 更多民視新聞報導真可惡！連光復災民的錢都敢騙！想落跑在月台被逮 檢今火速起訴中國丟包涉詐嫌遣返回台 鹹粥嬤等了2年"愛孫終回家"藍白護航小紅書詐騙案 張益贍轟：受害者找他們算帳！民視影音 ・ 1 天前 ・ 95
台東73歲翁載29歲孫赴國考「自撞雙雙斷魂」 車體嚴重毀損
車頭全毀！今天（7日）清晨在台東縣成功鎮發生祖孫2人共乘1車猛烈高速撞擊變電箱，最後傷重不治的嚴重車禍，目前查出開車的是阿公，載著孫子要去趕赴公務員特考，沒想到再也到不了考場。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 32
賈永婕跨年把小孩丟給小S「竟違反規定」 回顧20年嘆：人生真奇妙
台北101跨年煙火廣告邀請小S(徐熙娣)擔任旁白驚喜獻聲，台北101董事長賈永婕昨(7)日深夜再分享2026跨年煙火模擬影片，並回憶以前跨年曾把2個女兒交給小S照顧，小S再帶一群小孩到大S家，大家窩在一起吃零食、看煙火。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 4
板橋府中商圈餐廳氣爆1男3女送醫！50坪裝潢全毀…樓梯間驚見4瓦斯鋼瓶
新北市板橋區府中商圈今天（8日）凌晨，傳出氣爆事故，街道一片凌亂，事故餐廳位於大樓2樓，幾乎整層被炸爛；共造成5人受輕傷，其中，1男3女送醫。警消獲報到場救災，在樓梯間找到3大1小共4支鋼瓶，是否為瓦斯鋼瓶氣體外洩所致，仍待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 2
夫妻下車購物「沒熄火」車被偷 車主急攔遭甩飛｜#鏡新聞
台中一名男子，昨天(6日)下午載太太外出到超商消費，兩人沒把車熄火上鎖，被歹徒鎖定，趁機將車開走。車主發現立刻衝上前阻止，嫌犯迅速倒車逃離，車主當場被甩飛到大馬路上，差點就被行經車輛輾過。偷車賊趁機逃逸，警方獲報到場，立刻出動圍捕，在30分鐘內將人逮捕。鏡新聞 ・ 16 小時前 ・ 3
台南露營男「當街持斧砍女警」！友人揭「行凶動機」這狀況非首次
社會中心／曾郁雅報導台南市東區昨（6）日晚間發生一起針對執勤員警的暴力攻擊事件，一名女警在路口進行違規停車稽查時，遇到駕駛突然失控揮斧，造成她手臂與背部多處受傷，情況一度緊急，行凶男子隨即被制服帶回，警方依殺人未遂與妨害公務等罪嫌將他移送台南地檢署，對此市長黃偉哲怒發聲譴責暴力，強調市府將協助女警依法提告，公權力不能退讓一步，隨後男子出手原因也初步被挖出。民視 ・ 1 天前 ・ 15
板橋「定食8」氣爆5人受傷 大樓搖晃巨響驚醒民眾 府中商圈滿目瘡痍
新北市板橋區府中商圈一棟商業大樓今天（8日）凌晨近1時發生嚴重氣爆，引發當地居民一陣恐慌。位在重慶路12巷2樓連鎖餐廳「定食8」內部炸得面目全非、牆體塌陷，大量玻璃碎片和雜物噴射至街道，波及隔壁的「爭鮮迴轉壽司」等多間鄰近店鋪，巨大爆炸聲響及晃動驚醒周邊住宅熟睡的民眾。氣爆玻璃噴濺造成5名路人受傷，1名住戶也預防送醫，目前送醫者都已出院，事故原因待查。新北市長侯友宜表示，將成立專案小組助受損住戶依法求償。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前 ・ 31
國民法官判刑重 律師槓上審判長、質疑權威引導造成預斷
國民法官法上路近三年，台灣高等法院上周接連有國審案件遭判死刑、無期徒刑，讓一審法院審判長成為箭靶，被告律師接連批評一審審...聯合新聞網 ・ 5 小時前 ・ 15
鄰居爭執！嫌開車衝撞雞排店 老闆夫妻「遭熱油燙傷」｜#鏡新聞
屏東縣內埔一間雞排店，6日傍晚5點多，遭到隔壁鄰居開車衝撞，當時在店內的店主夫婦倆，被熱油燙傷、緊急送醫，還波及到旁邊1輛機車。警方獲報到場立刻對嫌犯檢測，酒測值為0，也沒有毒品反應。當場依違反公共危險等罪嫌，移送檢方。鏡新聞 ・ 1 小時前 ・ 1
中和公寓住戶「壞習慣」釀禍！ 毒犯持刀闖租屋套房搶走女租客6700元
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市中和區一棟分租套房，發生搶案！一名60歲的楊姓男子，因為欠繳房租，被房東趕了出來，他與房東說好，要回租屋處搬東西，結果看到一樓大門沒關，他還進去睡了一晚，隔天要離開時，男子看到隔壁女租客要外出倒垃圾，立刻拿出水果刀，挾持女子、綑綁雙手，搶了6700元買毒品，結果一小時內就被逮捕。員警：「欸他吧是不是。」一名男子蹲在地上，被警方包圍！一小時前，他闖入分租套房內，勒索、行搶後逃逸，而他的身分，也立刻被警方掌握！監視器拍到男子犯案後，快步離開公寓，穿著鮮紅色外套，鬼鬼祟祟的模樣，很難不被注意！中和公寓住戶「壞習慣」釀禍！ 毒犯持刀闖租屋套房搶走女租客6700元。（圖／民視新聞）分租套房房客：「（住戶）就是不會隨手關門，那個嫌犯已經搬離這邊，已經大概有兩三個月了，樓上那個密碼鎖沒有換，就用他原來的密碼跑進去，結果那個嫌犯好像是躲在門後面那邊。」勒索搶案，發生在新北市中和地區，60歲的楊姓男子，是分租套房前租客，因為積欠多個月的房租，10月底被房東趕出來，居無定所，疑似缺錢買毒，重返分租套房犯案。公寓住戶：「之前就說他當廚師，後來行為就怪怪的好像吸毒，聽說好像繳不起房租。」這個月3號，楊姓男子重返租屋處搬家當，看到一樓大門敞開，一路走到四樓套房，由於房東大門密碼沒換，讓他得以入內，回到原金租的套房睡了一晚，隔天中午，他看到隔壁女租客剛好要倒垃圾，竟然將女租客拖回房間內，先用水果刀威嚇對方，再用手機線綁住雙手，女子嚇壞給了7700元，楊姓男子疑似良心過意不去，最後只拿了6700元，還跟女租客大吐苦水半小時，最後幫她包紮、倒垃圾，女子事後嚇得趕緊報警。中和公寓住戶「壞習慣」釀禍！ 毒犯持刀闖租屋套房搶走女租客6700元。（圖／民視新聞）中和派出所所長陳則佑：「（嫌犯）一年前發生車禍的關係，導致他的收入來源比較不穩定，所以造成他經濟上有些困窘，所以才臨時起意犯這個案件。」楊姓男子犯案後，買完毒品，馬上被警方逮到，一開始還謊報刀械藏匿地點，混淆警方！這回老公寓一樓大門敞開成為破口！讓嫌犯得以連闖三關行搶，最終還是被逮個正著。原文出處：中和公寓住戶「壞習慣」釀禍！ 毒犯持刀闖租屋套房搶走女租客6700元 更多民視新聞報導家人捲入校園霸凌案！賴瑞隆落淚致歉：會轉學、就醫與負責三峽化工廠大火濃煙遮天 消防局籲居民緊閉門窗戴口罩賴瑞隆家人捲霸凌！王浩宇喊「不實指控」：支持提告民視影音 ・ 18 小時前 ・ 1
同點2度遭罰持斧砍女警？竟遷怒錯人…警查檔：找嘸他在同點被開單紀錄
台南一名黃姓女警6日晚間取締一輛違停車輛並開單，卻遭違規的陳姓車主持斧頭砍傷，所幸黃警送醫救治後，沒有生命危險。外傳，陳男疑因不滿在同一地方收到2張違停罰單，才會情緒失控行兇；不過，第一分局表示，開單的並非女警，而是另名一同值勤的男警，且轄區各派出所對陳男與該車均無印象。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 3
醫美網紅「魔術變臉王」涉毒！ 住處大麻煙彈、搖頭丸四散
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市一名28歲吳姓醫美諮詢師，在社群擁有不少粉絲，聲稱自己是〝全能魔術變臉王〞，事業遍及北中南的醫美診所，客戶上萬人，但警方發現，她涉嫌持毒，上門查緝時，果然搜出大麻煙彈、搖頭丸等毒品，而這名網紅諮詢師的公司登記，是化妝品批發，並非醫美診所，是否違法，相關單位也要查。身材纖細、外型亮眼，這名28歲的吳姓網美，在社群有1.4萬名粉絲，從事醫美行業的她，自稱全能魔術變臉王，號稱在全台灣有一萬名的客戶，不過，被警方揪出她持有毒品！民視記者馬聖傑：「涉案的網美，就住在新北市三重區的這處豪宅，警方上門查緝，果然在她家中發現多樣毒品。」醫美網紅「魔術變臉王」涉毒！ 住處大麻煙彈、搖頭丸四散。（圖／民視新聞）附近居民：「我看到警方來這邊調帶子（監視器），跑兩次吧好像有兩次。」警方一走進16樓豪宅，果然發現吳姓女子家中有不少毒品！包含大麻煙彈、搖頭丸、大麻吸食菸斗，她聲稱這些毒品都是要自己用的，罪證確鑿，遭警方逮捕移送！涉案吳姓網美：「真的會借人家錢的人，一定是心地善良的人。」吳姓網美聲稱自己是醫美行業老闆，在北中南都有正規合法的醫美診所，號稱會協助想變美的女子，在她們的臉上蓋出宇宙魔方。她2022年創立品牌，公司登記地點在台北市中山區，屬於化妝品批發業，沒登記店面、也沒登記醫美診所。攤開她的社群，只說是專職訂製客戶臉部設計規劃，得要透過私訊預約才能了解詳情。醫美網紅「魔術變臉王」涉毒！ 住處大麻煙彈、搖頭丸四散。（圖／民視新聞）新莊分局偵查隊副隊長林廷璋：「全案訊後依違反毒品危害防制條例，將吳嫌移送新北地方檢察署偵辦。」事後，這名吳姓網美繼續活躍社群，絲毫不受影響！警方持續追毒品上游，不過網美在網路上聲稱從事醫美行業，有無證照？是否涉及違法？相關單位也得跟著查清楚。原文出處：醫美網紅「魔術變臉王」涉毒！ 住處大麻煙彈、搖頭丸四散 更多民視新聞報導公民團體闖倫敦塔 朝王室珠寶展示櫃丟甜點4人被捕「激辣變臉網美」萬粉闆娘遭警登門！搖頭丸、大麻被抓包…身分被挖最新／家人涉入校園霸凌案 賴瑞隆14:30再開記者會說明民視影音 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
2026跨年活動一次看！國內3大指標性煙火「最佳觀賞點」曝光｜全日本最大跨年煙火、大阪環球影城瘋玩26hr｜群聚最怕流感 防疫必備好物｜問Yahoo就對了
即將邁入新的一年，2026跨年活動重磅登場，國內外亮點滿滿。台灣北中南三大經典跨年晚會，今年的卡司陣容、活動亮點、煙火最佳觀賞點...重要資訊報你知。海外跨年不妨鎖定航程短、說走就走的日本，今年大阪環球影城推出史無前例的26hr不間斷狂歡跨年門票，九州豪斯登堡則準備了全日本規模最大的跨年煙火，來場不一樣的樂園跨年就選這！Yahoo玩樂搜查團 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
冬季限定農遊花季盛典 關西仙草節浪漫登場
【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】「2025共下來享仙—關西仙草節」6日於關西仙草加工廠熱鬧登場，一連兩天的互傳媒 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
獨家》驚悚！台南女警開紅單 竟遭斧頭砍傷
台南市一位女警昨天（6日）晚間在路邊開違停紅單，竟遭人持斧頭攻擊受傷，隨即由警方緊急送至市立醫院急救，所幸經搶救後已恢復意識，沒有生命危險，凶嫌已依現行犯被捕，將以殺人未遂罪嫌方向偵辦。警方指出，案發當時女警與同事在市區執行取締違規停車勤務，女警發現一輛汽車停放在禁止臨時停車區域，上前勸離並開立舉發自由時報 ・ 1 天前 ・ 7
台東祖孫雙亡車禍…「孫為公所員工」為照顧祖父母才留家鄉
台東縣成功鎮7日上午發生一起雙亡車禍。一名李姓祖父（73歲）當時開車要載李姓孫子（29歲）到市區參加國考，途中卻不明原因自撞路旁電箱受困，被警消緊急救出、送院搶救，仍宣告不治。據了解，李姓孫子是成功鎮公所的約聘人員，留在家鄉是為了照顧祖父母，且其工作能力強希望能轉正，才會去參加特考，不料卻發生憾事。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發起對話
早有嫌隙？ 轎車衝撞雞排店！ 2店員2級燙傷急送醫
屏東縣 / 綜合報導 屏東縣內埔鄉昭勝路段，昨（6）日晚間五點多，一輛轎車不明原因撞進雞排店家，造成兩名店內人員二級燒燙傷，緊急送醫，警方到場，對肇事的61歲雷姓男駕駛酒測，雖然沒有酒精反應，不過後續也被依照公共危險罪嫌移送偵辦。鄰居透露，肇事駕駛與雞排店家，是鄰居關係，雙方疑似早有嫌隙，這回是否因為心生不滿，才會駕車衝撞，有待釐清。道路上停放一輛白色轎車，車旁鹹酥雞攤位還明顯位移，走近一看，攤車呈現歪斜之外，食材器材散落一地，原來在這之前，鹹酥雞攤遭到這輛白色轎車衝撞，沒想到疑似是洩憤衝突，記者VS.附近住戶說：「之前就有爭吵了，(聽到這樣會不會很恐怖)，當然會恐怖。」記者VS.附近住戶說：「口氣不好而已，不曾吵架，(撞之前就有大小聲，整個油都潑到身體)，就剛好是他們夫妻倆。」事發地點是，屏東內埔鄉昭勝路段，6日晚間五點多，51歲雷姓男子駕駛小客車，無預警，撞進雞排店家，不僅造成一輛機車毀損，兩名年約60歲的店家人員因此受到二級燒燙傷，緊急被送往醫院治療。屏東縣警內埔分局偵查隊副隊長李鑑勳說：「員警當場將該名犯嫌逮捕並帶回偵辦，經酒測酒測值為0，再依唾液毒品試劑篩檢也呈陰性。」疑似鄰居間長期就有嫌隙，雷姓男子因此駕車衝撞，如今遭警方依照公共危險罪嫌移送法辦，也將為自己，衝動行為付出法律代價。 原始連結華視影音 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
本勞加薪1元可獲外國技工名額？勞動部：至少要加2千元
依行政院日前通過的「跨國勞動力精進方案」，宣稱旅宿業及商港碼頭業為本勞加薪2000元才能獲得1名外國技術人力配額，但依勞動部近日預告的「雇主聘僱外國技術人力許可及管理辦法」草案卻僅提及只要提高一級投保級距即可，意謂可能最少會僅加薪1元就可獲得外國人名額，勞動部官員則說，會在授權的公告內中詳述，仍會要求至少為本勞加薪2000元才能引進外國技術人力。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
不是薪水變少！週休三日若過關 上班族嘆「1狀況」恐更慘
有民眾在「公共政策網路參與平臺」提案週休三日，引發廣大迴響，且通過附議人數門檻，但到底能不能過關，各界有不同看法。一名網友就直言，「週休三日不可能過關的」，因為當年調整到週休二日，就花了數年時間，且當時還曾取消勞工7天假，擔心若真的實行週休三日，可能要犧牲更多，「上班族們真的願意改成這樣嗎？」文章曝光掀起討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
印尼蘇門答臘洪患至少940死 災區傳染病疫情惡化
（中央社雅加達7日綜合外電報導）熱帶氣旋日前過境印尼蘇門答臘引發洪災和山崩，釀至少940死，災區居民通報腹瀉、發燒及肌肉痠痛等傳染病症狀的案例暴增，當局正設法應對災後疫情和醫療物資短缺。中央社 ・ 16 小時前 ・ 發起對話