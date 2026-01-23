三芝考照免奔波！2月7日行動監理下鄉服務

▲考驗員向考生解說路試規則

【記者 高鐿玲／新北 報導】為解決偏鄉居民往返監理站路途遙遠的不便，並提升在地用路安全，臺北區監理所蘆洲監理站將於115年2月7日（星期六）在三芝區水口民主公王宮舉辦「三芝考照免奔波，行動監理守護多」行動監理暨下鄉考照服務活動，透過2.0行動監理車進駐，讓三芝鄉親在家門口即可完成機車考照與高齡換照流程，省去長途奔波之苦。

▲蘆洲監理站行動監理機車考照活動

對於機車考照的民眾將提供完整的考照服務，包含考照前講習提升考生防禦駕駛觀念，以及路考項目解說幫助考生瞭解正確用路規則，另外對於長輩提供高齡換照諮詢及服務，由專人解說認知功能測驗流程，傳遞「安全高齡、安心出行」的理念。

廣告 廣告

本次活動核心為「監理服務在地化」，當日除提供機車考照服務及高齡者換照宣導外，更特別於北海岸地標富貴角公園同步開展交通安全宣導活動，結合北海岸假日人潮車潮較多的特性，現場將針對觀光熱點的行車安全、路口停讓觀念進行重點提醒，提醒騎士在欣賞美景之餘，更要守護自身與他人的安全。

當日機車考照需事先報名，如有活動相關問題請洽蘆洲監理站(02)2288-6883分機202 蘆洲監理站第二股。（照片蘆洲監理站提供）