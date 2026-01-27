三芝行動監理下鄉 考照免奔波

為解決偏鄉居民往返監理站路途遙遠的不便，提升在地用路安全，蘆洲監理站將於二月七日在三芝區水口民主公王宮舉辦「三芝考照免奔波，行動監理守護多」行動監理暨下鄉考照服務，當日由二‧○行動監理車進駐，讓三芝鄉親在家門口即可完成機車考照與高齡換照流程，省去長途奔波。

活動提供完整考照服務，包括考前講習，提升考生防禦駕駛觀念，並解說路考項目，協助考生瞭解正確用路規則。另針對長輩提供高齡換照諮詢及服務，由專人解說認知功能測驗流程，傳遞安全高齡、安心出行理念。

此次特別於北海岸地標富貴角公園同步舉辦交通安全宣導，結合假日人潮與車潮，針對觀光熱點行車安全及路口停讓觀念進行重點提醒，呼籲騎士共同守護交通安全。機車考照需事先報名，相關請洽蘆洲監理站（○二）二二八八－六八八三分機二○二蘆洲監理站第二股。