三芝遊客中心耗資1700萬淪「空館」 鄭宇恩籲新北市府結合地方創生

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市三芝遊客中心作為展示李登輝、杜聰明等三芝名人生平的重要場館，原本具有獨特文化魅力，然而耗資千萬元整修中心後，觀光人次卻不升反降，園區淪為閒置的「空館」。新北市議員鄭宇恩對此強烈指出，作為三芝重要觀光門戶，遊客中心不僅浪費公帑，更阻礙地方發展；她於議會質詢時呼籲市府，應主動洽北觀處研議，結合三芝地方創生與青年返鄉團隊力量，讓中心重獲新生。

鄭宇恩表示，根據統計，自疫情趨緩以來，三芝遊客中心旅遊人次每況愈下。從2022年的46萬4299人次，到2024年已降至40萬9716人次。而今年2025年1月至8月，累積人次更跌至18萬4257人次，連往年的一半都不到，顯示現行經營模式亟需重新檢討。

鄭宇恩進一步指出，遊客中心環境優美、停車便利，周邊人行道也才翻新完成，但一樓餐飲店早已關門，名人館內規劃的展覽也越來越少，不僅浪費了這麼好的環境空間，更難以吸引遊客造訪。她查核發現，近2年北觀處投入1500萬進行設施優化，今年更追加218萬餘元，但鉅額改造仍無法帶動人潮，顯示投資與效益嚴重脫鉤。

鄭宇恩強調，近年隨著地方青年推動地方創生略有成果，客家局推動客底文化也漸有成效。若能結合這些客底文化與地方創生能量，遊客中心將能成為文化體驗與商品行銷的平台。但若遊客中心仍閒置荒廢，等於讓三芝整體發展被拖累。

鄭宇恩補充說明，遊客中心旁的源興居已確定登錄為紀念建築，未來完成修復後將有望成為觀光新亮點。她重申三芝遊客中心擁有作為觀光樞紐的優勢，盼市府主動洽北觀處研議，將中心交由地方創生與青年返鄉力量營運，使其真正成為三芝觀光產業的助益。

