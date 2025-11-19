三芝遊客中心 觀光人次腰斬

新北市三芝遊客中心疫後人潮連年下滑，從民國111年46.4萬人次，一路降至今年前8月僅18.4萬人次，在地議員質疑「空館化」。對此，北觀處回應，將在淺水灣設立海洋資訊服務站，整併現有功能重塑觀光動線。新北市文化局也強調源興居修復計畫預計明年上半年完成，可望成為帶動三芝再生的新支點。

三芝遊客中心原為北海岸重要旅遊據點，不僅是遊客諮詢中心，也是介紹三芝名人，如前總統李登輝、防疫先鋒杜聰明的重要展館。然而民進黨議員鄭宇恩指出，遊客中心近年呈現「環境佳、人潮少」的反差現象，整體使用率大幅降低。

鄭宇恩指出，自疫情後觀光恢復以來，三芝遊客中心人次逐年下降，從111年46萬4299人次到今年前8個月僅18萬4257人次，暑假旺季後，人潮甚至不到往年一半。她質疑，過去2年北觀處投入1500萬元改善設施，今年再追加218萬元，卻無法帶動人潮，顯示經營模式需要大幅重整。

面對閒置問題，北觀處副處長吳建志表示，疫後遊客旅遊型態已明顯移動至「親海線」，旅客多集中淺水灣、白沙灣一帶，較少走入山線。北觀處已規畫於淺水灣停車場周邊設置「海洋資訊服務站」，未來將整合三芝遊客中心與名人館的功能，打造集人文、海洋、觀光資訊於一體的服務節點，串聯芝蘭公園海上觀景平台、芝蘭貨櫃市集等新興景點。

吳建志指出，原設於源興居的遊客服務中心仍會保留，未來將採「一山一海」雙據點模式，讓遊客能同時認識三芝的人文歷史與海岸特色。

文化局補充，源興居已於去年登錄為紀念建築，正依程序辦理修復再利用計畫審查，預計明年上半年完成後即可進入設計與工程發包階段，未來將成為三芝文化觀光的重要亮點。