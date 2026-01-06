三芝遊客中心 遭私用挨批

新北市三芝遊客中心整修後，衍生空間使用爭議，工務局6日證實，該建築原核准用途為文物展覽館，日前現勘發現部分空間與原使用執照圖說不符，已依法限期北觀處改善，逾期未改善，將依《建築法》處理。北觀處也回應，將以「恢復公眾使用」為原則，今（7）日邀集交通部、觀光署及在地業者開會討論後續方向。

民進黨議員鄭宇恩指出，三芝遊客中心整修完成後，原有展覽與參觀空間明顯縮減，現場卻出現多間疑似宿舍及行政套房，引發「公共空間變私用」質疑。她實地勘查後表示，原本應作為陳列展示與公共服務的空間，已被隔間使用，相關用途變更疑似未完成必要申請程序，要求主管機關說明。

鄭宇恩於1月3日再度前往三芝遊客中心確認北觀處後續處理方向。她指出，在立委蘇巧慧與吳沛憶協助下，已向交通部觀光署反映並溝通，初步獲得北觀處長承諾，未來將朝「恢復公眾使用」方向，逐步調整空間配置與使用模式。

工務局表示，三芝遊客中心於民國92年取得使用執照，核准用途為文物展覽館，114年12月26日現場勘查時，發現部分空間與原核准內容不符，已依法要求限期改善，若1個月內未改善，將依相關法令處理。

北觀處則回應，今日將召開跨單位會議凝聚共識，邀集交通部、觀光署及在地業者，確保遊客中心回歸公共使用，兼顧地方發展與民眾權益。