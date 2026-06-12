三芝、石門不該被遺忘 陳偉杰要求新北市府正視北海岸發展困境
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／新北報導
新北市近年持續推動各項重大建設，不過相較於都會區與人口成長快速地區，三芝、石門居民更關心的其實是生活最基本的需求，包括醫療資源、長照服務是否充足完善、觀光發展與農產品能否能創造更高價值帶動地方繁榮。新北市議員陳偉杰日前針對北海岸長期面臨的醫療、長照、農業與觀光發展問題提出質詢，要求市府提出具體改善方案，讓資源分配不再只集中都會區。
陳偉杰指出，淡水、三芝、石門三地人口結構差異明顯，但長照資源配置卻存在失衡現象。許多長者需要照顧、許多家庭需要支持，實際服務據點與照護量能卻明顯不足。尤其三芝與石門長期面臨偏鄉醫療人力留任困難問題，衛生所醫師缺額、專科醫療不足情況嚴重，不少居民必須花費更多時間搭車通勤才能獲得醫療服務。
陳偉杰認為，醫療照護是居民最基本的生活保障，不應因地理位置受到影響。他要求市府提出完整偏鄉醫療強化計畫，包括醫護人員留任措施、巡迴醫療服務擴充，以及長照與失智照護據點增設期程，讓北海岸居民獲得更穩定、更便利的照護服務。
除了醫療與長照議題，陳偉杰也關注地方產業發展。他表示，三芝擁有優質茭白筍與山藥，石門則有鐵觀音茶、石門肉粽及石花凍等特色產品，但多年來多半停留在產量統計層面，缺乏完整品牌策略與市場布局，農民難以透過品牌價值創造更高收益。
陳偉杰指出，許多縣市都能成功打造地方品牌，將特色農產品推向全國市場，新北市同樣具備條件。他期待三芝茭白筍不只是產地農產，石門肉粽也不只是地方名產，而是成為代表北海岸的重要特色品牌，透過品牌行銷提升產品價值，增加農民收入。
針對富基漁港的發展，陳偉杰表示，富基漁港擁有豐富海洋資源與優越景觀條件，也是北海岸重要漁業與觀光據點，但整體觀光能量與知名度仍有提升空間。市府既然投入經費改善硬體設施，更應同步規劃品牌行銷與特色活動，吸引更多遊客停留消費，讓觀光效益真正回饋地方。
陳偉杰強調，三芝、石門不缺資源、不缺特色，也不缺努力打拚的居民，缺少的是更多來自市府的重視與實際行動。城市發展不能只有核心區域持續前進，偏鄉地區也應共享建設成果與發展機會。他將持續監督市府，讓北海岸不再被遺忘，也讓三芝、石門擁有更好的發展前景。
照片來源：新北市議員陳偉杰臉書翻攝
更多CNEWS匯流新聞網報導：
文小五正式定名「力行國小」 蔡淑君推動0至12歲全齡教育園區
先嗇宮272週年神農文化祭登場 180萬粉絲操偶名家蔡冬梅親臨演出
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
蕭煌奇砸千萬玩股票 聽新聞當操盤手曾「3天蒸發一棟房」
金曲歌王蕭煌奇憑藉台語專輯《做一個惜情軟心的人》，在第37屆金曲獎強勢入圍「最佳台語男歌手獎」、「最佳台語專輯獎」、「年度專輯獎」以及「最佳作曲人獎」四項大獎，即將角逐生涯第五座台語歌王獎座。在金曲揭曉前夕，他更無預警拋出震撼彈，宣布將於今年9月再度登上台北小巨蛋，舉辦全新個人巡迴演唱會「BRAVO」，可謂雙喜臨門。而在音樂光環背後，蕭煌奇受訪時更罕見透露自己「隱藏版操盤手」的驚人身分，砸下8位數揮軍股市，甚至經歷過「3天蒸發一棟房」的驚心動魄體悟，引發外界高度關注。
台積電強勢進駐屏東！魏哲家親簽「金鏟」 加持動土
屏東科學園區半導體供應鏈專區今日盛大動土，台積電董事長魏哲家親簽金鏟子討彩頭，象徵與夥伴緊密合作。總統賴清德親臨現場，宣示打造大南方科技廊帶，讓屏東轉型為全球尖端科技核心。該園區預計創造5,400個就業機會及360億元年產值，除半導體外，未來更將引進太空產業與智慧機器人。透過一站式服務與人才培訓，屏東將成為全球供應鏈的明日之星，實現人才留鄉發展願景並強化臺灣產業韌性。
吃豆腐？宏都拉斯官方帳冊驚見China Taiwan
[NOWNEWS今日新聞]宏都拉斯2023年3月與台灣結束超過80年邦誼，轉而與中國建交，當時宏國政府宣稱盼從北京取得更多經濟支持與貸款。不過，和台灣斷交2年多後，宏都拉斯不僅未明顯享受到中國承諾的經...
30歲美妝女神突宣布罹乳癌！生活超自律仍中鏢 她揭最大警訊
Cara Wu表示，過去一直以來都相當重視身體健康，不僅長期維持運動習慣，也鮮少接觸菸酒，生活作息規律，飲食則以天然原型食物為主。因此當醫師告知確診結果時，她腦中第一時間浮現的不是治療問題，而是不斷思考究竟是哪個環節出了狀況。面對外界關心，她透露醫師曾提醒，不必...
大谷翔平比賽中突傷退外界關注！教頭羅伯斯賽後親吐「最新傷勢狀況」
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇今天面對海盜，大谷翔平今天打出雙安，但在7局上遭替換下場，道奇官方稍早證實大谷因為左膝發炎提前傷退，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）也做出最新回應。
高雄驚爆登革熱「醫院群聚」 鄰床5人齊發病！疾管署成立機動隊
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 高雄驚爆醫院登革熱群聚事件！疾管署今（12）日表示，指標個案為高雄市三民區70多歲女性，因發燒、頭暈等不適二度去住院，沒想到第二次被採檢確診登革熱第二型，且住院期間相鄰病室也一口氣檢出登革熱陽性確診者4人，研判為一起群聚案件，個案已多達5人，目前感染源不明；疾管署宣布即日成立機動防疫隊支援各項防疫工作。這也是國內時隔...
新莊公寓頂樓變「空中垃圾山」！被罰4次繼續堆 屋主稱：研究核能
從曝光畫面可見，公寓頂樓鐵皮幾乎完全被雜物掩蓋，包括輪胎、塑膠椅、折疊桌、腳踏車、行李箱、電風扇以及廢棄家電等物品散落各處，部分物品甚至跨越女兒牆，延伸至鄰棟屋頂。密密麻麻的堆積景象讓不少網友直呼誇張，擔心颱風來襲時恐有高空墜物風險，也憂慮環境髒亂恐成為...
索馬利蘭駐台代表處遷址！吳志中喊友誼萬歲
[NOWNEWS今日新聞]索馬利蘭共和國（RepublicofSomaliland）駐台灣代表處今（12）日舉行新址開館儀式，駐台大使拉加爾（MahmoudAdamJamaGalaal）致詞表示，台灣...
賤賣台糖土地欠1.7億 吳乃仁裁定管收
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 民進黨大老吳乃仁擔任台糖董事長時，被控賤賣台糖土地給民間公司，被依背信等罪判刑9月定讞，並服刑完畢，不過，台糖公司另對吳提起附帶民事賠償，法院判決吳乃仁連帶賠償台糖1.1億元確定，加計利息等1.7億元，台中地院日前簽發拘票囑託台北地院拘提吳乃仁，但是並沒拘提到案，吳乃仁今（12）日委任律師向中院表示願意到院接受訊問，...
前員工出面緩頰！遭抓包離職還自稱「執行長特助」 劉伊心鬆口真相
現任老虎牙子董娘的劉伊心近來因為開出職缺引發熱議，有網友質疑月薪4萬5000元，不過工作內容需要包辦家教、司機、保母與影音製作等，對此，劉伊心出面道歉，強調薪資可以討論，其中，她的前特助也發聲幫忙緩頰，但有網友卻表示對方依舊對外宣稱是「執行長特助」，質疑她是否已經離職，對此，劉伊心也正面回應了。蔡佩伶報導
同期男星閃兵丟工作 鳳小岳代言接不完大賺八位數
問及是否因閃兵風波意外受惠，鳳小岳笑說：「這我沒有多想，希望大家覺得是我很努力（才有這些代言活動）。」也謙虛表示，對於曝光多非常榮幸，對於演藝圈起起伏伏，一定要保持平常心。鳳小岳表示，近期正在從事幕後，做編劇、開發電影，也在等待好劇本上門。他也很注重身體...
日本退稅新制11月上路！藥妝、精品怎麼退？10個最容易踩雷的問題一次看
日本一直是台灣旅客最愛的旅遊目的地之一，不少人到日本除了賞櫻、泡溫泉、美食巡禮之外，更少不了藥妝、電器、服飾與精品採購行程。不過從2026年11月起，日本免稅制度將迎來重大變革。過去大家熟悉的「結帳直接免稅」，未來將改為「先付款、離境後退稅」，消息一出也讓不少準備赴日旅遊的民眾開始擔心：是不是要提早4小時到機場？免稅品一定要隨身攜帶嗎？買一堆保養品和酒類又該怎麼辦？如果近期有計畫前往日本旅遊，建議先搞懂以下10個重點，避免出境當天手忙腳亂，甚至影響退稅流程。
太誇張！鄭麗文竟公開罵賴清德「金光黨」 民進黨大將震怒開砲反譏
即時中心／熊家瑜、黃彥翔報導國民黨主席鄭麗文一向以言詞激烈著稱，最近竟又開嗆民進黨「政權建立在謊言上」、還批評總統賴清德是「金光黨」，引發外界譁然。不僅如此，她還質疑，為何綠營至今遲未刪除「台獨黨綱」。對此，民進黨立委林俊憲今（12）日痛批鄭麗文，她過去也曾是民進黨員、更是黨內極端支持台獨派，如今卻跑到國民黨當「大統派」，根本變化太快、簡直令人目不暇給，根本丟臉丟到國外去。
玉山盃》玉山盃20週年球員特輯 旅美好手鄭宗哲
記者黃樺君／專題報導 2026玉山盃全國青棒錦標賽6月11號點燃戰火，今年邁入指標性二十週年，
梅雨幫解渴！全台水庫進帳3.9億噸「南部最多」 德基蓄水率近93％
從區域分布來看，此波降雨對南部水情改善最為顯著。水利署預估，南部水庫總計可增加約1億5480萬噸水量，占全台總入流量41.8％；北部水庫預估增加1億1030萬噸，中部水庫則約增加1億500萬噸，顯示南部地區受惠程度最大，有助紓解長期供水壓力。若以單一水庫系統觀察，入流量增...
富邦金股東會2》189億元投SpaceX上市！蔡明興：看好算力上月球 「馬斯克說的都會成真」
全球首富、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）創辦的美國太空探索科技公司（SpaceX）12日啟動史上最大規模IPO，估值上看1.8~2兆美元。富邦金（2881）董事長蔡明興今（12）日股東會被問到富邦人壽公告以189億元參與申購，他親口表示，看好SpaceX是「太空產業裡獨占的領導者」，尤其看好將「AI算力帶上月球」。
見兒媳把剩菜擺面前！婆婆下意識「1舉動」太反常 全網羨慕：滿滿的愛
綜合陸媒報導，這段畫面由兒媳親自拍攝並分享至社群平台，短時間內獲得超過18萬人按讚，引發大批網友留言討論。兒媳透露，婆婆個性大而化之，不太擅長表達情感，但在生活細節上總是十分貼心。她回憶，每次家中蒸蛋上桌時，婆婆總會把最嫩、最好吃的那塊留給自己，而這樣的照...
中職》劉致榮遭紅襪釋出 葉君璋認為他該回來並透露2019年就跟他聯絡
投手劉致榮遭紅襪釋出，暫時結束美職生涯，昨深夜他在社群平台發文，感謝紅襪讓他圓了小時候到美國打球的夢
蔡義川怒辭TPBL要職 我國職籃史上最近6年的危機 也是莊瑞雄的轉機
【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】開業已經滿兩年的TPBL，最近在總冠軍賽系列爆發裁判出走潮，兩支來自PLG
神山越甩越遠！台積電晶圓代工市占攀72%新高 三星縮水
根據研調機構集邦科技（TrendForce）最新晶圓代工產業研究，第一季除了AI HPC與相關周邊訂單仍如火如荼出貨外，晶圓代工廠商陸續接獲客戶提前生產或加單訂單，儘管仍受智慧手機生產淡季負面影響，但淡季因素基本與供應鏈提前拉貨所相抵，整體營運表現淡季不淡，全球前十大晶圓代工產值季增3.7%至479.5億美元，再創新高，其中護國神山台積電（2330）市占率從70.4%，攀升至72.3%，穩居龍頭寶座。