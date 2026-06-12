三芝、石門不該被遺忘 陳偉杰要求新北市府正視北海岸發展困境

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

248260612a04

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／新北報導

新北市近年持續推動各項重大建設，不過相較於都會區與人口成長快速地區，三芝、石門居民更關心的其實是生活最基本的需求，包括醫療資源、長照服務是否充足完善、觀光發展與農產品能否能創造更高價值帶動地方繁榮。新北市議員陳偉杰日前針對北海岸長期面臨的醫療、長照、農業與觀光發展問題提出質詢，要求市府提出具體改善方案，讓資源分配不再只集中都會區。

陳偉杰指出，淡水、三芝、石門三地人口結構差異明顯，但長照資源配置卻存在失衡現象。許多長者需要照顧、許多家庭需要支持，實際服務據點與照護量能卻明顯不足。尤其三芝與石門長期面臨偏鄉醫療人力留任困難問題，衛生所醫師缺額、專科醫療不足情況嚴重，不少居民必須花費更多時間搭車通勤才能獲得醫療服務。

廣告 廣告

陳偉杰認為，醫療照護是居民最基本的生活保障，不應因地理位置受到影響。他要求市府提出完整偏鄉醫療強化計畫，包括醫護人員留任措施、巡迴醫療服務擴充，以及長照與失智照護據點增設期程，讓北海岸居民獲得更穩定、更便利的照護服務。

除了醫療與長照議題，陳偉杰也關注地方產業發展。他表示，三芝擁有優質茭白筍與山藥，石門則有鐵觀音茶、石門肉粽及石花凍等特色產品，但多年來多半停留在產量統計層面，缺乏完整品牌策略與市場布局，農民難以透過品牌價值創造更高收益。

陳偉杰指出，許多縣市都能成功打造地方品牌，將特色農產品推向全國市場，新北市同樣具備條件。他期待三芝茭白筍不只是產地農產，石門肉粽也不只是地方名產，而是成為代表北海岸的重要特色品牌，透過品牌行銷提升產品價值，增加農民收入。

針對富基漁港的發展，陳偉杰表示，富基漁港擁有豐富海洋資源與優越景觀條件，也是北海岸重要漁業與觀光據點，但整體觀光能量與知名度仍有提升空間。市府既然投入經費改善硬體設施，更應同步規劃品牌行銷與特色活動，吸引更多遊客停留消費，讓觀光效益真正回饋地方。

陳偉杰強調，三芝、石門不缺資源、不缺特色，也不缺努力打拚的居民，缺少的是更多來自市府的重視與實際行動。城市發展不能只有核心區域持續前進，偏鄉地區也應共享建設成果與發展機會。他將持續監督市府，讓北海岸不再被遺忘，也讓三芝、石門擁有更好的發展前景。

照片來源：新北市議員陳偉杰臉書翻攝

更多CNEWS匯流新聞網報導：

文小五正式定名「力行國小」 蔡淑君推動0至12歲全齡教育園區

先嗇宮272週年神農文化祭登場 180萬粉絲操偶名家蔡冬梅親臨演出

【文章轉載請註明出處】