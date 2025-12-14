三菱助攻中華車1／重磅新車X FORCE重返台灣市場 三菱副社長親站台抬聲勢

三菱汽車新車X FORCE將由中華車在台灣組裝生產。

為了替即將上市的國產跨界休旅XFORCE打響回歸台灣市場第一砲，三菱汽車副社長中村達夫上（11）月接受媒體訪問時透露：「今（2025）年年底舉辦的2026台北新車暨新能源車大展（台北車展），我會親自去台灣替XFORCE站台。」中村達夫藏不住笑意地說。

曾在台灣風靡多年的日本三菱汽車，過去靠著「可靠耐用、高性價比」的市場定位，在全球市場開疆闢土，身為海外第一個合作夥伴的中華車，55年來替三菱在台累計生產及銷售超過250萬台，其中最受歡迎的轎跑房車Lancer、超值休旅車OUTLANDER，更是受到許多台灣車迷喜愛。

本刊調查，中華車為了替新車登台鋪路，台日雙方已經緊鑼密鼓地運作超過半年之久，尤其今年台灣遭逢美國對等關稅未定，以及政府調整貨物稅政策引發的車市亂流，除了和泰車之外，幾乎所有業者都慘兮兮。

「今年車市應該只能勉強撐在40萬台，隨著雙稅底定，大家都把希望放在明年。」資深車業人士說。

中華車深度參與三菱的全球戰略，這次台日強強聯手期待再創當年榮耀。

向來都是裕隆集團旗下因應變局最靈活的中華車，在中華汽車總經理曾鑫城接任後，更是積極調整步伐，先讓MG順利通過國產自製率規定，重返銷售行列，同時新上市的中華商用車J SPACE銷售火熱，累計訂單已突破1.8萬張，給最強對手豐田發財王牌TOWN ACE極大壓力。

這次讓三菱新車重磅回歸，正是曾鑫城規劃的下一步。

「中華車早已主動出擊接觸各家技術母廠，要在對等關稅底定時，快速拉出銷售陣線，而在台灣久未有新作的三菱，自然是不斷勸進、積極接洽的首要對象。」中華車內部人士透露。

為打響三菱回歸台灣的第一砲，中華車與三菱相當慎重，討論後選定在東南亞市場賣出佳績的XFORCE做為登台首發，並導入中華車自主開發的全速域Level 2 ADAS系統，為台灣市場特調出最優化的版本。

據了解，三菱XFORCE登台鎖定的對手就是目前市場最暢銷的兩大國產休旅車：和泰車總代理的休旅神車TOYOTA Corolla Cross，以及國產中型休旅霸主Honda HR-V。

「為了回饋三菱車迷，中華車開出非常接地氣的價格。」中華車主管笑說。

