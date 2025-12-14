三菱助攻中華車2／試車基地彎道連熊也hold不住 三菱車神親上陣獻技展性能

為了替國產跨界休旅XFORCE打響市場，三菱汽車副社長中村達夫（左）與中華汽車總經理曾鑫城（右）特地邀請台灣媒體前往北海道一「試」究竟。

2025年靠著商用車J SPACE大賣拚出一片天的中華汽車，今（2025）年底也將迎來新神車，而被三菱汽車與中華車賦予開路重任的重磅新車正是在東南亞市場賣出佳績的XFORCE。日前本刊更前往北海道的三菱十勝研究所，直擊這輛新車優秀的越野操控。

「三菱回來了！（MITSUBISHI is Back）」和55年的合作夥伴日本三菱汽車副社長中村達夫一同站在北海道十勝研究所外，與將於年底在台公開亮相的全新跨界休旅XFORCE一起合照的中華汽車總經理曾鑫城興奮地說。

廣告 廣告

談到XFORCE的在台銷售目標，向來慎言的曾鑫城則難得霸氣，直接拋出「3個月銷量5,000台！」的挑戰目標。

為何曾鑫城對這台全新休旅如此有信心呢？上個月，中華車邀請本刊前往三菱位於北海道的十勝研究所，直擊即將在台灣上市的XFORCE。這也是占地1,000公頃、約14個六福村大小的十勝研究所，翻修後首度對海外媒體曝光。

透過行駛各種路況，展示出三菱汽車XFORCE強悍的性能極限。

為測試新車性能，三菱在十勝研究所內改造了一條10公里長的高速環狀測試賽道，可以進行時速300公里的極速測試，而且彎道最大傾斜幅度高達45度。

「這個彎道之斜，就連熊都hold不住。」一位賽道管理人員指著彎道上殘留的爪痕說，這是附近出沒的熊攀爬時因抓不住下滑而留下的。

不僅如此，為了模擬東南亞市場各種路況，包括越野砂礫路，三菱還把各國的路面精準還原，就是要讓新車測試都能符合各國路面駕駛所需。

為了讓XFORCE強悍的性能極限能夠被徹底展示，被封為三菱車神的三菱車隊總監增岡浩載著本刊，親自體驗各種艱難路況下，XFORCE都能輕易達陣。「XFORCE完整體現了三菱的『工匠式造車』工藝。」增岡浩自豪地說。

為展現三菱與中華車的長遠合作關係，在本刊與採訪團隊一早到達十勝研究所時，中村達夫就率領團隊在門口迎接，不僅對媒體提問一一解答，更是全程作陪到天黑才趕回東京總部，足見三菱對台灣市場與中華車的重視。

更多鏡週刊報導

三菱助攻中華車／睽違9年！三菱助陣中華車上位二哥 2年速推5新車

三菱助攻中華車1／重磅新車X FORCE重返台灣市場 三菱副社長親站台抬聲勢