三菱：擬續合作中華車導入新車款 討論油電混合車

為求美觀和降低風阻，不少電動車會採隱藏式門把，但也發生多起事故時門把無法作動開啟車門導致人員死亡，對此先前中國就考慮全面禁止隱藏式門把，而這項禁令也在日前通過。電動車極注重風阻係數，因此不少車款會採用電動隱藏式門把，不僅可以有效降低風阻同時也讓外線條更加一致流線，但在降低風阻和美觀背後卻發生多起致命事故。當電動車發生事故時，儘管門把並未有明顯損壞，但因電系失效而導致車門無法開啟，而這不是單一個案，Tesla、Ford Mustang Mach-E、Rivian R1S、Fisker Ocean等品牌燈傳出類似問題，甚至還發生數十起人員因受困於車內導致死亡。雖然多數電動隱藏式門把都具備「手動緊急釋放門鎖」，但多數消費者其實對此毫無所知，即便了解該裝置，也可能因受困無法行動難以操作，對此先前中國就表示考慮禁止電動隱藏式門把。電動隱藏式門把造成多起死亡事故。近日中國表示2027年1月起新車禁止使用電動隱藏式門把，並且內外門把須具備機械式手動緊急釋放門鎖。屆時欲在中國市場銷售的車款勢必要作出調整，之後是否會帶動其他市場加入則有待觀察。中國表示2027年1月起新車禁止使用電動隱藏式門把，並且內外

