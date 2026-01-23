三菱FUSO＋鴻海科技 巴士產業要翻頁了！
記者鍾釗榛／綜合報導
日本三菱FUSO卡客車與鴻海科技集團正式對外宣布，雙方合資成立全新巴士公司，象徵合作關係邁入實質落地階段。新公司將專注於零排放巴士的開發與量產，並由現任FUSO巴士事業部負責人高羅克人出任執行長，親自領軍這場轉型行動。
MODEL T、MODEL U打頭陣
這次合資案並非從零開始，而是延續雙方先前簽署的合作備忘錄。未來新公司將整合FUSO與鴻海旗下鴻華先進的資源，首波合作車款鎖定已具備基礎架構的MODEL T與MODEL U，加速零排放巴士進入市場的節奏。
日本製造 FUSO品牌續航
新世代巴士將於日本富山工廠進行研發與生產，並延續擁有超過90年歷史的FUSO品牌，。透過在地化研發、製造與銷售體系，新公司將更貼近日本法規與市場需求，同時為未來拓展海外市場打好基礎。
科技力＋製造底蘊成關鍵
FUSO社長Karl Deppen指出，這次合作將結合雙方在產業與科技上的優勢，加速巴士事業的轉型腳步。鴻海電動車策略長關潤則強調，Mobilit是鴻海的核心戰略之一，透過模組化與高效率開發模式，可有效縮短產品上市時程並提升成本競爭力。
交易拚2026年底完成
新公司將融合日本工藝精神與鴻海的彈性與技術實力，不僅持續優化既有柴油產品，也將全面推動零排放與數位化。雙方已簽署正式協議，目標於 2026 年下半年完成交易，但仍需通過董事會、股東及主管機關核准。
