三菱XFORCE小型休旅車打頭陣 中華汽車兩年內市占率衝15％

日本三菱(MITSUBISHI)汽車將加速休旅車開發，中華(2204)汽車睽違9年，再度導入三菱的全球戰略車款XFORCE小型休旅車國產化，三菱汽車副社長中村達夫(左)和中華汽車總經理曾鑫城(右)對全新車款信心十足。(記者楊雅民攝)

〔記者楊雅民／台北報導〕日本三菱(MITSUBISHI)汽車將加速休旅車開發，中華(2204)汽車睽違9年，再度導入三菱的全球戰略車款XFORCE小型休旅車國產化，7人座休旅車Destinator也可望於後年導入，兩年內市占率要拼上15%目標。

中華汽車總經理曾鑫城直言，「三菱魂回來了」，三菱名古屋的研發設計中心，從過去3年到未來3年的車型開發和品牌發展，皆以「格鍛純」的精神進行開發，三菱的本格正是運動、越野，透過賽車運動促進技術進步。

廣告

他預告，未來兩年將全速導入新車在台搶市，兩年內預計推出5款新車，首發車款為三菱XFORCE小型休旅車，將於12月30日上市，瞄準TOYOTA Corolla Cross和Honda HRV等競爭車款，明年元月開始交車，目標要在3個月內接單5000台以上。

緊接著全新的Destinator大型休旅車、經典的越野車款Pajero都會積極評估導入，

中華汽車今年前10月旗下MITSUBISHI+CMC+MG銷售台數達3萬5530輛、市占率10.7%，預估明年在新車導入挹注下，市佔率將上攻至11~12%，重啟成長動能。

