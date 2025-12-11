三萬元債務釀殺機！高雄男持刀狂刺檳榔攤老闆娘致死

10日上午7時30分許，高雄市鳳山區光遠路一處檳榔攤發生一起震驚社會的凶殺案件。46歲呂姓男子前往該檳榔攤，欲向68歲王姓老闆娘的42歲小兒子林男追討債務。

根據警方調查，呂男與林男之間存在6萬元債務糾紛。呂男供稱，多年前曾借給林男3萬元作為保釋金，後又借出3萬元，總計6萬元始終未能討回。然而林男友人則指出，實際情況恰好相反，是林男曾借錢給呂男。

當日呂男到達檳榔攤後，向王姓老闆娘詢問其子下落。王婦表示兒子不在家，且未透露去向，雙方因此發生口角。呂男情緒失控，隨即拿出隨身攜帶的水果刀，大喊「錢交出來」。王婦見狀當場下跪求情，但呂男已起殺意，持刀朝王婦胸部、背部、肩部猛刺，至少造成2處刀傷。

王婦遭刺後大喊「救人喔」，鄰居聽聞呼救聲趕往查看，目睹王婦大量出血癱軟跪地。呂男見鄰居拿出手機錄影，一度怒瞪並衝向鄰居，所幸鄰居及時躲開。呂男隨即折返，竄入光遠路70巷，翻越圍籬後躲藏至檳榔攤前方的夾娃娃機店內監看現場動靜。

警消人員據報到場時，王婦已倒臥血泊中，失去心跳且奄奄一息。緊急送往國軍高雄總醫院急救2小時後，仍於上午近10時宣告不治。

警方根據鄰居提供的影像資料，循線追查呂男去向，僅用17分鐘便在夾娃娃機店內將其逮捕，並在附近水溝尋獲作案用的水果刀。

值得注意的是，呂男並非初犯。警方調查發現，其10年前曾因爭風吃醋持刀砍人，導致對方顱內出血重傷，當時遭依殺人未遂罪判刑5年6月。

呂男到案後，警方依殺人罪嫌將其移送高雄地檢署偵辦。檢方複訊後，向高雄地方法院聲請羈押獲准。檢方已於昨日下午進行相驗，預計12日上午進行遺體解剖複驗，以釐清王婦確切死因。此案目前仍在深入調查中。

