三萬點沒上車？ 1萬元打包科技七巨頭+台積電 、AI夢幻投組009815來了

台股示意圖。資料照



台灣首檔聚焦七大科技巨頭的全球科技股ETF、大華美國MAG7+，今天日正式募集，喊出「全球AI科技巨擘就靠009815一手掌握」！009815不僅重倉鎖定科技七巨頭，更將選股範圍擴大至ADR，納入台積電ADR等非美企業為成分股，是罕見能夠同時布局於美國科技七巨頭和台灣護國神山的科技股ETF。每股發行價格僅10元，投資人只要1萬元就能輕鬆打造AI夢幻投資組合。

AI發展進入高度軍備競賽，009815鎖定全球科技最具主導力的龍頭企業，以輝達、蘋果、微軟、亞馬遜、Meta、谷歌以及特斯拉等七大科技巨頭為核心，配置7成權重，橫跨硬體、軟體、雲端運算與數位平台等關鍵領域，完整掌握AI科技成長主軸。

廣告 廣告

與多數選股範圍僅限於單一交易所的科技股ETF不同，009815追蹤「彭博TPEx Magnificent 7 Plus美國大型科技指數」，指數設計打破單一交易所框架，選股範圍更寬廣，包括美國紐約交易所與那斯達克交易所的普通股以及ADR。

因此在科技七巨頭之外，009815得以納入更多頂尖科技公司，包括荷蘭半導體設備巨擘艾斯摩爾(ASML)，以及台灣晶圓製造龍頭台積電(TSMC)皆為成份股，使 009815大華美國MAG7+ 成為少數能同時串聯美國科技創新與台灣半導體實力的科技股 ETF。

大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠指出，AI競賽進入白熱化階段，除了比技術，更比資本實力，無論是技術研發、基礎建設或是跨域布局，動輒都是千億美元以上的資本支出。唯有兼具資本與技術實力的科技巨頭，以及擁有世界級研發能力的技術領導者，才能夠在這場高門檻的AI全球賽局中持續突圍。

更多太報報導

【一文看懂】CES開展即落幕！「影武者」記憶體揮刀 輝達英特爾都得低頭

CES AI天王天后齊聚、高通英特爾搶進! 台積電ADR先放煙火、台股衝鋒三萬點

【火馬台股2-2】2026先狂歡然後呢？ 程正樺：神山展望棒棒、但2027浮現三大不確定