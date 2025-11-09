三蘆議員選戰 白營雙姝對決

民眾黨發言人李有宜（右二）持續在三重、蘆洲地區耕耘多年。（張鎧乙攝）

民國115年地方公職人員選舉將於11月28日投票，新北市議員第四選區（三重、蘆洲）現有9席，其中民進黨6席、國民黨2席以及無黨籍1席，現有議員力拚連任、交棒外，民眾黨發言人李有宜、民眾黨立委黃國昌三重蘆洲區主任周曉芸皆有意角逐競選，藍白間競合將衝擊三蘆選情版圖。

三重、蘆洲區藍綠提名逐漸明朗，國民黨汲取本屆「超額提名」教訓擬保守應戰，民進黨則以連任、穩定交棒為主。

地方人士指出，三重、蘆洲向來是選戰焦點，民進黨幾乎底定，現任議員陳啟能將交棒給兒子陳俊維，李余典則尚未決定，預計明年初做出決定。整體而言，民進黨暫無新人加入，若維持現有6席陣容，預計將不需初選，最快年底可確定提名時程。

國民黨方面則顯得謹慎。111年選舉時因「超額提名」導致分票失利，4人分散逾8萬票，最終僅拿下2席。此次黨內傾向以現任議員黃桂蘭、王威元，加上前議員蔡明堂之子蔡政呈3人出征，避免重蹈覆轍。至於藍白合作可能性，黨內人士坦言「若合作，應採全民調比拚」，但目前黨部尚未表態。

民眾黨則成為三蘆選情的最大變數，李有宜與周曉芸皆表態有意參選。李有宜曾於113年立委選戰中拿下逾8萬票，她說，若黨中央以「全民調」方式決定提名人選，將全力爭取，「我相信若程序公平公正公開，不會處於劣勢。」若黨內提名有黑箱或不公，將讓年輕黨員失望。

周曉芸說，目前尚未收到黨中央的提名作業通知，但仍持續深耕基層。若獲提名將「勢在必得」，認為只要持續服務，讓民眾看到努力與能力，自然能獲得認同。

地方人士分析，若民眾黨2位皆參選，將對民進黨的年輕世代議員如邱婷蔚、顏蔚慈，以及即將接棒的陳俊維造成壓力，也可能牽動國民黨青年參選人蔡政呈的支持結構。若只提1人，則有機會成為關鍵第3勢力，在藍綠之間突圍。