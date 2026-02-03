三蘆17座立體停車場陸續到位 蘆洲長安、三重興華公園停車場今年完工

《圖說》新北市交通局副局長曾招雄前往視察長安立體停車場工程，特別提醒施工單位注意外牆鷹架務必牢固。〈交通局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市交通局副局長曾招雄今〈3〉日前往視察三重區興華公園地下停車場及蘆洲區長安立體停車場工程進度；他表示，侯市長上任以來，市府已投入近96 億元在三蘆地區興建17座立體停車場，目前已有7座完工啟用、8座施工中，另有2座進入設計階段，總計可為三蘆地區新增5,429格汽車停車位與4,903格機車停車位，大幅提升停車的便利性。

曾招雄指出，三重區興華公園地下停車場總經費約5.2億元，其中前瞻計畫補助1.5億元，市府停管基金自籌3.7億元。該停車場規劃為地下3層，可提供208格汽車停車位，並同步進行地面層公園體改善，退縮新設人行道、加寬周圍道路空間，兼顧停車需求和行人、行車安全。目前工程進度已達96%，預計今年4月完工。

此外，總經費約7.2億元的蘆洲區長安立體停車場工程，前瞻補助1.3億元，其餘由市府停管基金自籌5.9億元，將原機械式停車場改建為地下1層、地上8層的立體停車場，汽車停車位也加倍增多至382格，不僅大幅紓解在地停車的壓力，一樓還將設置老人共餐活動空間，兼顧社區服務，落實公共設施多目標使用。

《圖說》三重區興華公園地下停車場工程進度達96%，預計今年4月完工。〈交通局提供〉

交通局停管科長吳清哲指出，交通局和監造團隊嚴格把關工程品質和進度，蘆洲長安立體停車場工程更榮獲新北市友善建築工地一般建築組優等，是該屆唯一獲獎的政府機關工程，目前整體進度為75%，目標於明年10月完工。

曾招雄進一步說明，侯市長上任以來，新北市已興建121座停車場，包含27座立體停車場與94座平面停車場，其中在三重、蘆洲地區興建的17座立體停車場，完工啟用的有三重商工、公37、重陽公園、興穀國小一期和二期、蘆洲永康公園、光榮國小等7座。

施工中的8座包括蘆洲湧蓮寺、長安立體、三重興華公園、三重玫瑰公園、三重信義公園、三重第二行政中心和三重段、光華段社宅共構停車場，也將陸續於今、明年完工；另外五華國小和第二圖書館停車場也進入規劃設計階段。