三觀崩毀！金山兄妹亂倫10天4次 狼兄竟對13歲胞妹伸狼爪

新北市金山區2023年發生讓人三觀崩毀的兄妹亂倫案件！1名成年男子阿文（化名），在10天之內，陸續與未滿14歲的親生妹妹發生性行為，包含口愛、指侵等，基隆地院審理後，一審依對未滿14歲之女子為性交罪、對未滿14歲之女子為猥褻等罪嫌，判處有期徒刑2年，但審酌其自白犯罪、獲被害人及家屬原諒，予以緩刑5年，需向指定機關、機構提供240小時勞務，並付保護管束，可上訴。

判決指出，阿文與其13歲的妹妹花花（化名）同住在新北市金山區，但他在前年4月10日至20日之間，不顧自己親生哥哥的身分，竟對妹妹伸狼爪，先在住處房間內，任由花花撫摸及挑弄其下體，隨後用下體、手指性侵妹妹數次。

沒想到阿文食髓知味，在3、4天之後，又在房間內讓花花撫摸及挑弄其生殖器，他再將指侵妹妹得逞；期間還有2次，阿文同樣在房間內，讓花花撫摸及挑弄其下體，總計兄妹2人在10天之內，竟然亂倫高達10次。

後來東窗事發，案件經金山警分局移送、基隆地檢署起訴，阿文在審理中坦承犯行，合議庭認為，阿文身為花花兄長，本當愛屋及烏協助其心智健全發展，但竟未加克制自己的性衝動，對之為性交、猥褻行為，不惟侵害妹妹性自主決定權及身體自主權，亦可能影響其身心健康與人格發展，損及日後對於兩性關係及家庭觀念之認知。

但審酌阿文知識程度、家庭生活經濟狀況，兼衡其所使用之手段、行為之情節，並獲妹妹表示願意原諒，請求從輕量刑以及家屬同意緩刑宣告等，判處有期徒刑2年、緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並向指定政府機關、機構或其他符合公益目的團體，提供240小時義務勞務。

