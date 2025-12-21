三角戀太精彩！孫淑媚《舊金山美容院》告白連晨翔 劉品言怒轟渣男

TVBS原創戲劇《舊金山美容院》中美食競賽的劇情發展進入高潮，觀眾見證了連晨翔因對手操控比賽而被淘汰的戲劇性時刻。劇中章廣辰意外聽到廁所內關於比賽操控的對話，隨後發現對手暗中操作，進而借題發揮、暗中操作比賽結果。劇情高潮不僅在比賽黑幕揭露，更延伸至感情世界，當連晨翔與製作人孫淑媚因「碰到親10秒送肉活動」而被劉品言撞見，引發三人情感衝突，最終在孫淑媚的脫口秀中全面爆發。

劉品言撞見連晨翔、孫淑媚有親密互動讓她備受打擊。（圖／TVBS）

在這齣戲劇中，章廣辰的角色在廁所偶然聽到有人討論「收買」評審的對話，呈現了比賽背後的黑暗面。隨後劇情發展，連晨翔的角色確實被淘汰，主持人舞台上宣布「舊金山美容院」團隊出局，這也讓整部劇集進入新一波高潮。

劇情中的感情線同樣抓眼球，孫淑媚在脫口秀上向連晨翔告白：「我們不要再純友誼了好不好」，但劉品言殺出來說她和連晨翔還有「純看串流」、「純按摩」等曖昧互動。更直接質問連：「你都已經跟我告白了，然後裝做沒有這件事，這不是渣男是什麼啊？」以及「你親她，你親她完又不跟她在一起，這是算什麼啊？」展現了角色間的情感糾葛。

孫淑媚藉著脫口秀演出向連晨翔告白。（圖／TVBS）

孫淑媚在幕後訪問中透露，她為脫口秀這場戲準備了約3至4個月，甚至在拍攝當天仍在修改內容，最終效果超出預期。她表示：「我真的覺得那場戲完成之後，很開心，很有成就感。」這場脫口秀不僅讓角色的情感衝突全面爆發，也讓觀眾看見演員的全新一面，為劇情增添更多懸念和期待。

