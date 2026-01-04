三角洲部隊活捉馬杜洛！ 執行「斬首行動」成功再＋1

委內瑞拉總統馬杜洛。（圖／翻攝自Nicolás Maduro臉書）





美軍這次能活捉馬杜洛，靠的不只是情報，還需要三角洲部隊，迅速完成斬首任務，事實上這支極度神秘的特戰部隊，曾拘捕伊拉克前總統海珊、逼迫伊斯蘭國前領導人巴格達迪走上絕路，在這部隊裡的每位成員，可說是菁英中的菁英，人人除了具備，各種救援能力外，也會駕駛特殊車輛、操作無人機等，通常完訓比例不到2成。

三角洲部隊突襲索馬利亞首都摩加迪休，進行「艾琳行動」。這是1993年，美軍派特種作戰部隊，執行城市游擊戰後，被拍攝的電影《黑鷹計畫》情節！

而接下來可不是電影，三角洲部隊士官衝監獄後，槍聲大作！與恐怖分子正面交火，三角洲部隊執行人質救援任務，這支在美國神秘到不行的特戰部隊，如今僅花幾小時，就活逮在睡夢中驚醒、躲碉堡前就投降的委內瑞拉總統馬杜洛！

美國陸軍第160特種作戰航空團實施整補作業，這群暗夜潛行者與三角洲部隊，透過仿真官邸，多次在建物演練斬首馬杜洛，事實上，這並非是他們的首戰！

國防安全研究院助理研究員鍾志東：「不是一般特種部隊的運用，它是屬於這種，戰略的這種部署層級，伊拉克的這個行動，甚至於在最近的，敘利亞行動，可以是說它是無役不與。」

1989年，三角洲部隊，在巴拿馬發動「正義事業行動」，抓前軍事領袖諾瑞嘉，2019年，這部隊，也擊斃伊斯蘭國首腦巴格達迪，同樣斬首成功！

國防安全研究院助理研究員鍾志東：「三角洲部隊，是從綠扁帽裡面，再精挑細選，當然還有從其他部隊，譬如說陸軍的這個，遊騎兵部隊裡面，特別再精挑細選出來的。」

這群被挑選的菁英，必須進行為期6個月的特戰培訓，具備「人質」救援射擊，爆破與破門，及駕駛特殊車輛，操作無人機等專業知識，往往特訓班結束，完訓比例不到2成！也因此，成員在海外時，享有極大彈性，能著便服，避免被識出為軍人。如今美軍神秘部隊，這次現身於國際，已是再次完成斬首行動。

