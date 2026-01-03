三角洲部隊閃擊委內瑞拉！馬杜洛夫婦睡夢中遭捕 美司法部列四重罪起訴

國際中心／程正邦報導

委內瑞拉強人馬杜洛，於3日凌晨遭美軍以空襲為掩護的行動中，遭到抓捕，美方對他起訴的多起毒品與槍械罪名。（圖／翻攝自X平台 @NicolasMaduro）

委內瑞拉局勢在 3 日凌晨發生劇變，一場代號為「南方長矛」的軍事行動徹底終結了馬杜洛（Nicolás Maduro）的統治。根據 CNN 引述消息人士報導，美軍最精銳的「三角洲特種部隊」（Delta Force）在凌晨時分精準滲透位於卡拉卡斯的總統住所，馬杜洛與妻子弗洛雷斯（Cilia Flores）在睡夢中毫無防備，隨即被美軍士兵從臥室中帶走，並迅速押解離境。

川普發文證實空襲，聲稱抓獲總統馬杜洛。（圖／翻攝自X平台 @川普）

「三角洲部隊」主導 美方證實零傷亡達成任務

美方資深官員隨後證實，儘管卡拉卡斯市區當晚傳出多起爆炸聲，但深入敵營執行抓捕任務的特戰小組展現了極高的專業素養，不僅成功在官邸內制伏警衛並擄獲元首，且參與行動的美方人員「全員安全」，無任何傷亡報告。這也顯示美軍在電磁干擾與特種滲透領域，對委內瑞拉防禦體系具備絕對的壓制力。

川普提名的司法部長邦迪，2019年曾為川普辯護，最終川普獲判無罪。（圖／翻攝自Instagram@pambondi）

司法部長邦迪重砲定罪：馬杜洛涉及跨國毒品恐怖主義

在馬杜洛被押解離境後，美國司法部長邦迪（Pam Bondi）立即對外公開了這場軍事行動背後的法律依據。馬杜洛已被紐約南區聯邦地方法院正式起訴，並列出四大核心重罪，顯示美方欲將其定位為「跨國犯罪首腦」而非單純的政治異議者。

美國司法部起訴馬杜洛的罪名包括：

* 毒品恐怖主義陰謀：指控馬杜洛將委國領土作為中轉站，向美輸送大量非法物質。

* 走私古柯鹼入美：涉及大規模跨境販毒，危害美國公眾健康。

* 非法持有戰爭級軍火：包含違法持有機關槍及具備大規模殺傷力的毀滅性裝置。

* 預謀以重武器針對美國：指控其陰謀使用破壞性武器對美國人員或利益進行打擊。

馬杜洛預計將在近日於紐約出庭受審，面臨美國司法的嚴厲懲處，此舉也宣告了委內瑞拉一個長達 12 年時代的終結。

