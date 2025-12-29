三角習題1／禾浩辰才求婚完又上演男男情！牽手李國毅搞曖昧「酥麻表情很到位」

本月16日下午1點，禾浩辰（右）跟李國毅在台北市中山區拍攝新戲《小孩才做選擇》。（圖／本刊攝影組）

男星禾浩辰日前宣布向交往兩年的女友吳品潔求婚成功，感性直呼「我的家因此完整了」，甜蜜閃光閃瞎一眾網友。感情世界幸福，工作上似乎出現了意想不到的發展，時報周刊CTWANT日前直擊，準人夫禾浩辰與人夫前輩李國毅上演男男曖昧戲，兩位美男的搭配，讓畫面十分養眼。

12月16日上午11點多，本刊在台北市中山區某住宅社區捕捉到公視台語台《小孩才做選擇》劇組正忙得不可開交。下午1點，開始拍攝李國毅和禾浩辰對戲，李國毅一身襯衫配牛仔褲、戴上文青眼鏡，看來是扮演一位溫文儒雅的老師；而一旁的禾浩辰則是穿著短褲，短褲下炸裂出精壯的腿部肌肉，感覺應該是類似體育老師的角色。

穿著短褲的禾浩辰手插腰氣噗噗指著學生開罵。（圖／本刊攝影組）

李國毅看起來是扮和事佬角色。（圖／本刊攝影組）

導演開拍指令一下，原本陽剛味十足的禾浩辰，對著穿制服的女學生說教，只見他雙手叉腰、一臉憤怒，手指著女學生，動作竟飄出濃濃娘味，與他的壯碩身材形成強烈對比。而李國毅在一旁扮演白臉緩頰，讓女學生趁勢開溜，留下氣炸的禾浩辰。

下午3點多，禾浩辰跟李國毅換了套戲服，看起來有點情侶裝的感覺。（圖／本刊攝影組）

原以為只是學校同事間的對戲，下午3點後，劇情大轉變，李國毅和禾浩辰換了身比較輕便服裝，都是藍色系毛衣、牛仔褲與小白鞋，有點情侶裝的感覺，看起來是拍攝下班後的劇情，

劇情突然變BL風，禾浩辰跟李國毅竟牽起手來。（圖／本刊攝影組）

緊緊抱著李國毅，禾浩辰的表情感覺竊喜。（圖／本刊攝影組）

接著驚人一幕來了，私下可是大直男的兩位，竟然在大街上緊緊牽起手，就像是情侶一般地散步，最後還相互擁抱對方，禾浩辰臉上的表情可說是十分陶醉，瞬間變成一隻可愛的小奶狗，現場充滿粉紅泡泡，讓人差點忘了他在現實生活中才剛man味十足地求婚成功。

剛宣布懷孕的夏于喬戲服寬鬆，應該是為了遮肚。（圖／本刊攝影組）

李國毅晚上換跟夏于喬對戲，氣氛感覺很凝重。（圖／本刊攝影組）

到了晚間6點，劇情再度峰迴路轉，剛宣布懷孕的夏于喬登場，李國毅身邊的牽手對象也換成了夏于喬，看來禾浩辰劇中情敵似乎是夏于喬。李國毅跟夏于喬深夜在公園長椅對戲，氣氛感覺凝重憂鬱。從白天的男男純愛到晚上的男女糾葛，感覺在說「小孩才做選擇」這句話用在感情上也通，多重選擇應該是這部戲的一大看點，而非先前有媒體猜測禾浩辰和夏于喬對戲是在「預習」求婚戲碼。

禾浩辰上周才跟女友吳品潔求婚成功。（圖／翻攝自吳品潔IG）

