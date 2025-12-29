三角習題2／許光漢嬌媚裸跳〈舞孃〉圈粉 曾敬驊出道就成同志天菜

李國毅（左）與禾浩辰在新戲中有男男火花。（圖／本刊攝影組）

禾浩辰與李國毅在《小孩才做選擇》被時報周刊CTWANT直擊他們驚喜演出男男火花，其實有不少男神接演 BL 或同志題材，並因此圈粉無數。

許光漢在《鬼家人》中與林柏宏有同性冥婚情，還全裸跳〈舞孃〉令人印象深刻。（圖／金盞花大影業提供）

「國民老公」許光漢2023 年在電影《關於我和鬼變成家人的那件事》中與林柏宏飾演的男同志「冥婚」，劇情主打靈異喜劇，但兩人的互動到讓腐女們為之瘋狂，許光漢劇中被附身的劇情，讓他在大街上不計形象裸奔，並跳了蔡依林〈舞孃〉的鋼管舞，突破性演出成為該片經典畫面。

在《刻在你心底的名字》一片中，曾敬驊（左）與陳昊森演出高中男生的同性愛戀。（圖／氧氣電影提供）

另一位寶藏男孩曾敬驊，2020年與陳昊森合作電影《刻在你心底的名字》，兩位青春鮮肉因此爆紅，片中是高中同學的他們，遊走在友情與愛情模糊地帶，在台灣解嚴時期的背景下，展開一場純真而虐心的同志青春愛戀，這也是台灣首部票房破億的同志電影，曾敬驊也成為同志天菜。

吳慷仁（左）曾在《親密之海》一劇中與李至正有親密戲。（圖／CATCHPLAY提供）

吳慷仁接演的同志題材頗有多樣性，他2007年以短片《沿海岸線徵友》出道，片中飾演一位因同志性愛派對而迷惘的男孩；2025 年他與李銘順合作《親密之海》，他飾演暗戀老闆多年的男同志；他也曾在《華燈初上》飾演第三性公關「寶寶」。

