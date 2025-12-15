三角錐上放20萬！「台南撒錢哥」驚傳現身 他搖頭：不是我的

台南市祀典大天后宮與正忠關懷協會昨（14日）舉辦愛心便當發放活動，期間卻發生小插曲，有民眾發現一處三角錐上，靜放著一疊厚厚千鈔，經警方清點多達20萬元，儘管有消息稱，那些錢可能是一名「撒錢哥」所放，警方也確實在現場找到這名男子，不過他卻表明錢不是他的，目前警方已將錢帶回，盼失主盡早現身領走。

台南市祀典大天后宮舉行便當發放活動，有民眾發現三角錐上放有20萬。（圖／翻攝畫面）

綜合媒體報導，14日上午11點多，位於中西區的祀典大天后宮與便當業者合作發放愛心便當，排隊民眾卻在地板上發現一大疊千元鈔票，引起現場騷動。廟方獲悉後立即報警處理，轄區南市二分局員警趕抵現場。

目擊民眾指控，放錢的人疑似就是日前曾把600萬元鈔票曬在大街上，還在超市丟下400多萬現金的台南撒錢哥；另有民眾向警方反映，那位「撒錢哥」似乎也在現場，而員警四處搜尋後果然找到李男，詢問「那錢是不是你的？」李男回應，他是來領愛心便當的，錢不是他的。

員警與廟方人員共同清點該疊千元鈔票，確認總金額為20萬元。由於現場無人認領這筆鉅款，警方先將錢帶回派出所，依拾得物程序處理。不少人懷疑地上突然出現大筆紙鈔，是否為詐騙手法。

警方呼籲，民眾在外參加任何活動或旅遊，務必注意隨身攜帶的物品和現金，保護自身財產安全。目前只希望遺留千元大鈔的失主盡早現身領走。

警方表示，遺失物自公告（或通知）之日起逾6個月（或簡易程序逾期）未經認領，由拾得人取得其所有權。若拾得遺失物者被通知領取後3個月內仍未領取,該物品或變賣所得價金將歸屬於保管地的地方自治團體（例如繳交國庫）。

