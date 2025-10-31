三角關係的互動難題！專家揭「范姜彥豐、粿粿、王子」星盤真相，為何越過道德界線？

文／星座專家沛倢

最近范姜彥豐、粿粿與王子的事件，在網路上掀起討論。

從星盤上月亮揭露一個人的安全感與情緒需求，火星則代表慾望與行動力。當月亮想被理解、火星又想靠近時，曖昧就容易升溫。

這也是為什麼粿粿與王子的互動會有越界，而她與范姜的婚姻，卻在情緒頻率上逐漸錯位。當然若能更了解相位互動資料，會更還原這些當事人真實的心境與吸引來源。

【粿粿 × 王子】互動關係：聊著聊著，心就住進去了

當「吐露」與「傾聽」的互動不斷重覆時，這兩人之間的月亮共振會開始發揮作用。王子的月獅子在傾聽過程中，感受到自己被需要，「只有我能讓她這麼放鬆」這種專屬的、被需要的感覺，讓王子對粿粿的關注和投入越來越多，他從傾聽中獲得了被重視的滿足。

而粿粿的月雙子找到了那個太懂我笑點、太懂我語氣的人。在這個專屬聽眾面前，她可以卸下心防，盡情表達。這種「只有你懂我」的感覺，讓她對王子的情感依賴不斷加深。

火雙子能將界線模糊化： 火雙子能量習慣用玩鬧、開玩笑的方式來處理親密關係。即使兩人的對話內容已經非常親密、甚至涉及婚姻私事，他們也可以用朋友的幽默來當作掩護，潛意識地淡化了越界，最終導致了界線的全面崩塌。

【粿粿 × 范姜彥豐】互動關係：當安全感遇上自由感

比起和王子的火花四射，粿粿和范姜彥豐的婚姻，似乎從內在就存在著一種情緒上的錯頻。

婚姻中愛與不安的拉扯： 范姜彥豐月巨蟹是一個極度渴望被需要、需要安全感和親密依附的人，他想要緊緊抓住這份愛。 但粿粿月雙子的情緒特質卻是理智化的，遇到深層的情感議題，她傾向轉話題或保持冷靜。 會造成當范姜彥豐想靠近尋求溫暖時，粿粿反而逃避深談，這形成一個典型的情緒迴避，范姜彥豐越想抓或溝通時，粿粿就越想逃跑。

尋求刺激的雙面刃： 雖然兩人都有「火雙子」的共通點，原本能讓他們合作順暢。但當這份情感關係變得單調、缺乏刺激時，火雙子渴望新鮮感的特質，就會推動其中一方（這次是粿粿），從婚姻之外去尋找能重新激發自己好奇心、讓自己感到興奮的人，來填補情感上的落差。

有些關係天生帶電，但能不能越線，要靠意識與界線去拿捏。

問問自己：「我在這段互動裡想被看見的是什麼？」

若能有意識的去省思這份吸引，是友誼的延伸，還是空缺的投射，會讓自己在選擇感情的路上更明白自己的方向。

