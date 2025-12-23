三讀修正道交條例 行經學校未減速致人死者加重其刑至1／2

立法院會今（23）天三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正草案，明定行經設有學校、醫院標誌的路段，不減速慢行，而致人受傷或死亡依法應負刑事責任者，得加重其刑至1／2。（擷取自國會頻道）

新北市三峽區北大國小今年5月發生78歲余姓老翁駕車暴衝，造成3死12傷的重大車禍，當時多個民間團體呼籲政府及立委修法加重罰則，強化學校周邊交通安全設施及措施。立法院會今（23）天三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正草案，明定行經設有學校、醫院標誌的路段，不減速慢行，而致人受傷或死亡依法應負刑事責任者，得加重其刑至1／2。

鑑於我國交通事故致人死傷問題日益嚴重，考量學校、醫院周遭為兒少、高齡者等交通弱勢族群高用路需求的路段，三讀條文明定，行經設有學校、醫院標誌之路段，不減速慢行，汽車駕駛人因而致人受傷或死亡，依法應負刑事責任者，得加重其刑至1／2。

由於機車駕駛人行駛於道路使用行動通訊設備遭開罰件數逐年上升，三讀條文也加重罰鍰，明定機車駕駛人行駛於道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全行為者，罰鍰提高至新台幣1200元。

三讀條文也考量駕駛人騎乘機車或行駛汽車時抽菸，煙霧與煙灰隨風四散，常致影響後方用路人視線與呼吸，明定汽機車駕駛人行駛於道路，手持香菸、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全之行為者，處1200元罰鍰。

另外，因近年毒駕查緝需求上升，實務上出現尿液檢驗報告出具時間過長，導致警方未及於法定的2個月內舉發，進而未能吊扣駕照，因此，這次三讀修正的條文明定，駕駛人進行酒駕或毒駕之測試檢定案件如尿檢或其他檢體之檢測時，舉發期日應自測試檢定終結之日起算。

