三讀通過法案卻不依法編列預算 藍委：政府毀憲亂政在先，才是真正踐踏民主、違法亂政

針對賴清德總統今日指控在野黨「阻擋總預算」、並請託立法院長韓國瑜「發揮功能、速審總預算」，中國國民黨立法院黨團書記長林沛祥嚴正指出：造成今(115)年中央政府總預算違法、卡關的根本原因，不在立法院，是在行政院與民進黨政府自己。

國民黨團要請全體國人公評—

立法院三讀通過的法律，行政院卻拒絕依法編列預算，這不是違法，什麼才是違法？

林沛祥指出，近年來立法院依法三讀通過多項攸關軍公教、警消、基層公務人員權益法案，這些法律明文規定政府應負擔的給付與制度責任，行政院卻在編列年度總預算時選擇性忽視、刻意不編，形同架空國會、踐踏法治。

林沛祥強調，更嚴重的是，行政院一邊不依法編足經費，另一邊卻把責任推給立法院，指控在野黨「刪預算、擋預算」，實際上卻是民進黨政府用違法的預算，強迫立法院背書，這才是當前總預算最大爭議之所在。

國民黨團必須嚴正指出三大重點：

第一，三讀通過的法律具有最高拘束力，行政院沒有選擇性執行的空間。

不編列法定支出預算，就是違法編預算，立法院不可能也不應該為此背書。

第二，真正被刻薄的，是軍公教、警消與基層公務人員。

民進黨政府口口聲聲說「照顧基層」，Ｆ-16飛行員、基隆基層消防員為了保衛國家、搶救民眾犧牲寶貴生命，卻在總預算中實質剝奪依法應有的保障，這才是對基層最冷酷的不負責任。

第三，立法院長的職責是議事中立，不是替行政院護航違法預算。

賴清德總統若真心尊重憲政體制，就應要求行政院依法重編預算，而不是把政治壓力丟給立法院、丟給韓國瑜院長。

國民黨團再次公開呼籲：

行政院請先把預算編合法、編完整，立法院自然可以理性、快速審查。

今天總預算陷入僵局，不是因為在野黨杯葛，而是因為民進黨政府違法在先。

最後，國民黨團盼全體國人公評—

立法院依法嚴格監督把關有錯？或是行政院違法編預算卻強迫立法院全數買單，才是真正的民主倒退？