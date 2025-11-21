三貂角燈塔整修 園區自24日起暫時封閉

三貂角燈塔。（圖：交通部航港局提供）

▲三貂角燈塔。（圖：交通部航港局提供）

為辦理三貂角燈塔園區廁所改善及無障礙動線等整修工程，交通部航港局宣布，園區將自今（一一四）年十一月二十四日起暫時封閉，以確保施工期間安全。園區重新開放時程，將依工程進度滾動調整，並將於完工前另行公告。

航港局說明，三貂角燈塔興建於一九三五年，是臺灣本島最東端地標。由於燈塔園區建物長期受海風及雨水侵蝕，部分屋頂需重新施作防水工程；另，為提供遊客更舒適參觀環境，廁所也將進行全面翻修，並同步提升無障礙設施。施工期間，園區將全面封閉，航港局也會在周邊道路設置封閉告示牌以提醒旅客。

航港局表示，修復工程預計於明（一一五）年五月完成，屆時園區將全面開放，但仍可能依實際進度調整時程。航港局提醒，整修期間燈塔園區各入口皆會封閉，若遊客希望拍攝燈塔，可改至西側入口外側取景，但請勿進入園區，以免影響自身安全。