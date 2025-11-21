三貂角燈塔整修 明年5月開放

三貂角燈塔將進行園區廁所及無障礙動線整修作業，暫時封閉，預計明年五月完成後再全面開放。(航港局提供)

記者郭基生∕基隆報導

台灣最東邊的燈塔三貂角燈塔，將自十一月二十四日起進行園區廁所及無障礙動線整修作業，整修作業期間園區將暫時封閉，預計明年五月完成修復後再全面開放， 航港局籲請民眾在整修作業期間勿進入燈塔園區。

三貂角燈塔創建於一九三五年，為臺灣本島最東邊的燈塔，燈塔園區廣闊，視野遼闊，吸引不少遊客到此一遊，但燈塔園區建物經年飽受風吹雨打，部分屋頂需重新施作防水，亟待整修，同時，為了提供遊客更舒適的旅遊環境，廁所也將進行全面整修翻新，並加強無障礙設施等工程，將自二十四日起封閉園區進行整修作業。