三貂角燈塔整修 24日起園區暫封閉

（中央社記者黃巧雯台北21日電）交通部航港局今天宣布，三貂角燈塔園區廁所及無障礙動線將進行整修，自11月24日起封閉園區，預計115年5月完成修復後再全面開放，園區開放時間將配合整修工程進度滾動調整。

三貂角燈塔位於新北貢寮，創建於1935年，為台灣本島最東邊的燈塔。航港局發布新聞稿表示，燈塔園區建物因經年風吹雨打，部分屋頂需重新施作防水，另為了提供遊客更舒適的環境，廁所將進行全面整修翻新，及無障礙設施強化等工程。

考量燈塔園區施工期間安全性，航港局表示，24日起園區將封閉，並在燈塔園區周邊道路設置提醒封閉告示牌，預計115年5月完成修復後再全面開放，並依整修作業進度、滾動調整園區開放時程。

航港局提醒，在燈塔園區整修工程進行期間，將封閉燈塔園區各入口處，若遊客要前往燈塔拍照，可至西側入口處外側拍攝，但請勿進入燈塔園區內，以維自身安全。（編輯：管中維）1141121